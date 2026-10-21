Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este miércoles 21 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Rosario se presenta con un clear sky, lo que permite disfrutar de un día soleado. La temperatura actual es de 20°, con una sensación térmica de 20°. La humedad se encuentra en un 56%, lo que contribuye a un ambiente agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 7 m/s desde el este.

El clima hoy miércoles 21 de octubre

Para hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 15° y la máxima alcance los 24°. Las condiciones de viento se mantendrán en 7 m/s, con una humedad del 56%. No se prevén lluvias, lo que hace de este miércoles un día ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario traerán cambios en las condiciones climáticas. El jueves 22 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima de 20°, con pronóstico de moderate rain. El viernes 23 de octubre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 22°, con overcast clouds. Para el sábado 24 de octubre, la mínima descenderá a 12° y la máxima será de 19°, con light rain. El domingo 25 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 16°, con moderate rain. Finalmente, el lunes 26 de octubre, se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 23°, con broken clouds.