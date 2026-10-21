Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este miércoles 21 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Tucumán es de broken clouds, con una temperatura actual de 24°. La sensación térmica es de 24°, con una humedad del 57%. La visibilidad se encuentra en 9000 metros y el viento sopla a 3 m/s desde el suroeste. La presión atmosférica es de 1011 hPa.

El clima hoy miércoles 21 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 17° y una máxima de 29°. Las condiciones climáticas indican un cielo parcialmente nublado, con vientos suaves que podrían alcanzar los 3 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que generará una sensación térmica agradable durante la tarde.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. Para el jueves 22 de octubre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 29°, con cielo mayormente nublado. El viernes 23 de octubre, la mínima será de 20° y la máxima de 25°, con probabilidad de lluvias moderadas. El sábado 24 de octubre, la temperatura mínima descenderá a 14° y la máxima será de 20°, con lluvias moderadas. Finalmente, el domingo 25 de octubre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 25°, con cielo parcialmente nublado.