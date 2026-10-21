Milei justificó la suba del riesgo país y tildó de "dictador" a Pedro Sánchez
En Madrid, el Presidente atribuyó la suba del riesgo país al contexto global y al historial argentino, al tiempo que atacó duramente al mandatario español.
21/10/2026 | 08:20Redacción Cadena 3
FOTO: Javier Milei, presidente de Argentina.
Durante su intervención en el Nueva Economía Fórum en Madrid, el presidente Javier Milei atribuyó el reciente incremento del riesgo país al "convulsionado" escenario internacional y al antecedente de Argentina como "máximo defaulteador serial de la historia moderna".
En la misma presentación, el mandatario argentino endureció su postura diplomática al calificar como “impresentable y dictador” al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, e instar a "sacar a los socialistas a patadas".
En el plano económico, Milei resaltó las metas alcanzadas por su administración al señalar que, tras asumir con un riesgo país en 3.000 puntos y lograr bajarlo a 400, la turbulencia externa impactó temporalmente en el indicador.
No obstante, ratificó el rumbo financiero: destacó que Argentina es uno de los cinco países del mundo con equilibrio fiscal financiero y subrayó que la deuda consolidada se redujo del 100% al 39% desde el inicio de su gestión.
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De cara al futuro, el Jefe de Estado proyectó un fuerte repunte económico al afirmar que, una vez estabilizado el contexto global y revalidado el rumbo de sus políticas, el país experimentará un crecimiento histórico.
Finalmente, sumó duras críticas a la oposición interna, a la que tildó de "una peste peor que los orcos" en referencia al kirchnerismo, reforzando su discurso frente al auditorio madrileño.
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Lectura rápida
¿Qué evento tuvo lugar en Madrid? Durante el Nueva Economía Fórum, el presidente Javier Milei habló sobre el riesgo país de Argentina.
¿Quiénes fueron mencionados en la intervención? El presidente Javier Milei y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
¿Qué logró el presidente Milei en términos de riesgo país? Bajó el riesgo país de 3.000 puntos a 400 durante su gestión.
¿Qué dijo Milei sobre la deuda de Argentina? Afirmó que la deuda consolidada se redujo del 100% al 39% desde que asumió.
¿Cuál es la proyección económica de Milei para el futuro? Proyectó un crecimiento histórico una vez estabilizado el contexto global.