Milei justificó la suba del riesgo país y tildó de "dictador" a Pedro Sánchez

Durante su intervención en el Nueva Economía Fórum en Madrid, el presidente Javier Milei atribuyó el reciente incremento del riesgo país al "convulsionado" escenario internacional y al antecedente de Argentina como "máximo defaulteador serial de la historia moderna".

En la misma presentación, el mandatario argentino endureció su postura diplomática al calificar como “impresentable y dictador” al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, e instar a "sacar a los socialistas a patadas".

En el plano económico, Milei resaltó las metas alcanzadas por su administración al señalar que, tras asumir con un riesgo país en 3.000 puntos y lograr bajarlo a 400, la turbulencia externa impactó temporalmente en el indicador.

No obstante, ratificó el rumbo financiero: destacó que Argentina es uno de los cinco países del mundo con equilibrio fiscal financiero y subrayó que la deuda consolidada se redujo del 100% al 39% desde el inicio de su gestión.

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De cara al futuro, el Jefe de Estado proyectó un fuerte repunte económico al afirmar que, una vez estabilizado el contexto global y revalidado el rumbo de sus políticas, el país experimentará un crecimiento histórico.

Finalmente, sumó duras críticas a la oposición interna, a la que tildó de "una peste peor que los orcos" en referencia al kirchnerismo, reforzando su discurso frente al auditorio madrileño.

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