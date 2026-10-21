Colectividades 2026: fechas, horarios y qué habrá en la fiesta más convocante de la ciudad

La Fiesta Nacional de Colectividades 2026 se realizará del 6 al 15 de noviembre en el Parque Nacional a la Bandera, con diez jornadas dedicadas a la gastronomía, la música y las tradiciones de distintos países. El encuentro reunirá a más de 50 colectividades y volverá a ofrecer una de las propuestas culturales y gastronómicas más convocantes de Rosario.

La actividad comenzará todos los días a las 19. De domingo a jueves, el predio permanecerá abierto hasta las 0.30, con cierre de cajas a la medianoche. Los viernes y sábados, en tanto, la fiesta se extenderá hasta la 1.30, mientras que las cajas dejarán de funcionar a la 1.

La edición número 42 contará con 47 puestos gastronómicos y la participación de 56 colectividades, con espectáculos musicales, danzas tradicionales y propuestas artísticas en el escenario principal. Entre las novedades, se destaca la incorporación del Club Lituano y el regreso de la Colectividad Haitiana, que vuelve después de dos años de ausencia.

Ante los pronósticos de lluvias vinculados al fenómeno de El Niño, la organización también trabaja en medidas preventivas para reducir riesgos durante las diez noches. Se prevén capacitaciones sobre seguridad de las estructuras, higiene y manipulación de alimentos, además de un seguimiento de las alertas meteorológicas.