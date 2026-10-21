Lima se prepara para recibir al Papa León XIV: cuenta regresiva y expectativa en Perú

FOTO: Cadena 3 está en Perú en la antesala de la llegada del Papa.

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FOTO: Cadena 3 está en Perú en la antesala de la llegada del Papa.

La ciudad de Lima comenzó a vivir las horas previas a la histórica llegada del Papa León XIV a Perú, una visita oficial programada para realizarse del 11 al 16 de noviembre.

En el punto neurálgico de la capital, la Plaza de Armas, ya se registra un intenso movimiento de preparativos y obras de remodelación en la Catedral Mayor para recibir al Pontífice.

El clima de expectativa se percibe con fuerza entre los residentes de la urbe, en medio de jornadas marcadas por elevadas temperaturas que superan los 30 grados.

La gira apostólica genera un especial interés debido a los estrechos lazos afectivos que unen al líder de la Iglesia Católica con el país andino.

Aunque el Papa es de origen estadounidense, mantiene un vínculo afectivo de larga data con la región, donde se desempeñó como obispo en la ciudad norteña de Chiclayo.

Dicha localidad está incluida dentro del itinerario oficial y representa uno de los puntos centrales de su agenda pastoral.

El despliegue de los preparativos continuará durante las próximas semanas tanto en la capital como en el norte peruano, en una cobertura que sigue de cerca el recorrido previo a la llegada del Sumo Pontífice.

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