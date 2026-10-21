FOTO: Valentina Bassi critica la Ley de Emergencia en Discapacidad durante manifestación en el Congreso

Buenos Aires, 21 de octubre (NA) -- La actriz Valentina Bassi, madre de un joven en el espectro autista, se pronunció sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, afirmando que "hay mucho manoseo" y expresando su frustración durante la movilización que tiene lugar frente al Congreso en el contexto del debate en Diputados.

Los legisladores se encuentran discutiendo la prórroga de esta normativa, intentando avanzar en su tratamiento durante una sesión extensa. A su vez, personas con discapacidad, sus familias y trabajadores del área se unieron en la protesta para exigir atención a sus necesidades.

"Estamos hartos, hay mucho manoseo, mucha corrida de último momento", destacó Bassi, quien añadió: "Tengo que atender los desafíos que tiene mi hijo, que son un montón. Esta no es una ley superadora. Necesitamos reunirnos con los diputados, con aliados y con quienes nos escuchan".

En relación a la posible oposición del Ejecutivo, Bassi señaló: "Siempre está la posibilidad del veto porque es un presidente vetador. Si se aprueba el dictamen de mayoría con los puntos que exigimos, ¿va a vetar un proyecto oficialista? ¿Qué harán los diputados oficialistas, votarán en contra?"

Finalmente, la artista subrayó que "también puede no cumplirla, como hizo con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que no la cumple".