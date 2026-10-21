Miércoles de Champions: Bayern Múnich-Arsenal y Como-Manchester United, los platos fuertes
El equipo de Nico Paz recibe al de Lisandro Martínez desde las 13.45. El gigante alemán y el coloso inglés juegan desde las 16. También sobresalen Real Madrid- Leipzig e Inter-Shakhtar Donetsk.
21/10/2026 | 10:04Redacción Cadena 3
FOTO: El Como de Nico Paz recibe al Manchester.
La Champions League tendrá este miércoles otra jornada cargada de partidos atractivos, con varios cruces que prometen captar la atención. Uno de ellos será el encuentro entre Como y Manchester United, desde las 13.45, con el argentino Nico Paz en el equipo italiano y Lisandro Martínez en el conjunto inglés.
Más tarde, a las 16, Bayern Múnich recibirá a Arsenal en uno de los duelos destacados del día. A la misma hora, Real Madrid se medirá con RB Leipzig e Inter enfrentará a Shakhtar Donetsk.
La actividad comenzará a las 13.45 con dos partidos y continuará desde las 16 con otros seis encuentros.
La agenda de la Champions League: partidos y TV
13.45
Como vs. Manchester United — ESPN.
Lille vs. Galatasaray — Fox Sports.
16.00
Aston Villa vs. Viking — ESPN 2.
Bayern Múnich vs. Arsenal — Fox Sports.
Real Betis vs. Feyenoord — ESPN 4.
Brujas vs. Lens — Fox Sports 2.
Inter vs. Shakhtar Donetsk — Fox Sports 2.
Real Madrid vs. RB Leipzig — ESPN.
Sporting CP vs. LASK Linz
Lectura rápida
¿Qué partidos se jugarán en la Champions League este miércoles?
Se jugarán partidos como Como vs. Manchester United, Bayern Múnich vs. Arsenal, y Real Madrid vs. RB Leipzig.
¿Quiénes son los jugadores argentinos en los partidos destacados?
Nico Paz juega para Como y Lisandro Martínez para Manchester United.
¿A qué hora comienza la actividad en la Champions League?
La actividad comenzará a las 13.45 con dos partidos.
¿Qué canales transmitirán los partidos?
Los partidos se transmitirán a través de ESPN, Fox Sports, y otros canales.
¿Cuántos partidos se jugarán en total?
Se jugarán un total de ocho partidos en la jornada.