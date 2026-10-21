Miércoles de Champions: Bayern Múnich-Arsenal y Como-Manchester United, los platos fuertes

FOTO: El Como de Nico Paz recibe al Manchester.

La Champions League tendrá este miércoles otra jornada cargada de partidos atractivos, con varios cruces que prometen captar la atención. Uno de ellos será el encuentro entre Como y Manchester United, desde las 13.45, con el argentino Nico Paz en el equipo italiano y Lisandro Martínez en el conjunto inglés.

Más tarde, a las 16, Bayern Múnich recibirá a Arsenal en uno de los duelos destacados del día. A la misma hora, Real Madrid se medirá con RB Leipzig e Inter enfrentará a Shakhtar Donetsk.

La actividad comenzará a las 13.45 con dos partidos y continuará desde las 16 con otros seis encuentros.

La agenda de la Champions League: partidos y TV

13.45

Como vs. Manchester United — ESPN.

Lille vs. Galatasaray — Fox Sports.

16.00

Aston Villa vs. Viking — ESPN 2.

Bayern Múnich vs. Arsenal — Fox Sports.

Real Betis vs. Feyenoord — ESPN 4.

Brujas vs. Lens — Fox Sports 2.

Inter vs. Shakhtar Donetsk — Fox Sports 2.

Real Madrid vs. RB Leipzig — ESPN.

Sporting CP vs. LASK Linz