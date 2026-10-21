Tragedia en Francia: un avión de combate Mirage 2000D se estrella durante entrenamiento

Buenos Aires, 21 de octubre (NA) -- Un avión de combate de la Fuerza Aérea de Francia se estrelló cerca de la ciudad de Nancy el martes, dejando como saldo al menos un muerto, según informaron este miércoles fuentes del Ejército del Aire y del Espacio francés.

La aeronave Mirage 2000D estaba llevando a cabo una misión de entrenamiento cuando ocurrió el siniestro. Hasta el momento, se ha recuperado un cuerpo, que se encuentra a la espera de identificación, mientras que el segundo tripulante sigue desaparecido. Las operaciones de búsqueda y rescate están en marcha.

El accidente se produjo alrededor de las 22.40 cuando el avión perteneciente al Escuadrón de Caza 2/3 'Champagne' de la base aérea 133 de Nancy-Ochey (54) regresaba de una misión y se encontraba en el sector de Rogéville, en Meurthe y Mosela.

La tripulación estaba compuesta por un piloto de caza y un navegante oficial de sistemas de armas (NOSA). Las autoridades militares han informado que "las investigaciones de seguridad y judiciales en curso determinarán las causas de este accidente".