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Tragedia en Francia: un avión de combate Mirage 2000D se estrella durante entrenamiento

La tripulación estaba compuesta por un piloto de combate y un navegante oficial de sistemas de armas. Hasta el momento se halló un cuerpo que aún no ha sido identificado.

21/10/2026 | 09:45Redacción Cadena 3

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Mirage 2000D

FOTO: Mirage 2000D

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Buenos Aires, 21 de octubre (NA) -- Un avión de combate de la Fuerza Aérea de Francia se estrelló cerca de la ciudad de Nancy el martes, dejando como saldo al menos un muerto, según informaron este miércoles fuentes del Ejército del Aire y del Espacio francés.

La aeronave Mirage 2000D estaba llevando a cabo una misión de entrenamiento cuando ocurrió el siniestro. Hasta el momento, se ha recuperado un cuerpo, que se encuentra a la espera de identificación, mientras que el segundo tripulante sigue desaparecido. Las operaciones de búsqueda y rescate están en marcha.

El accidente se produjo alrededor de las 22.40 cuando el avión perteneciente al Escuadrón de Caza 2/3 'Champagne' de la base aérea 133 de Nancy-Ochey (54) regresaba de una misión y se encontraba en el sector de Rogéville, en Meurthe y Mosela.

La tripulación estaba compuesta por un piloto de caza y un navegante oficial de sistemas de armas (NOSA). Las autoridades militares han informado que "las investigaciones de seguridad y judiciales en curso determinarán las causas de este accidente".

Lectura rápida

¿Qué ocurrió?
Un avión de combate Mirage 2000D se estrelló durante un vuelo de entrenamiento.

¿Dónde sucedió?
El accidente tuvo lugar cerca de Nancy, en el sector de Rogéville, Meurthe y Mosela.

¿Cuándo sucedió?
El siniestro ocurrió el martes alrededor de las 22.40.

¿Cuántos tripulantes había?
La tripulación estaba compuesta por un piloto y un navegador oficial de sistemas de armas.

¿Qué se sabe de las víctimas?
Se ha hallado un cuerpo que está en proceso de identificación, mientras que el segundo tripulante permanece desaparecido.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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