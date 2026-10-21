El Aeropuerto de Riad reanuda operaciones limitadas tras ataques hutíes y otros sucesos en Oriente Medio

El aeropuerto de la capital saudí, Riad, ha reanudado sus operaciones limitadas después de una serie de ataques realizados por los hutíes a lo largo de este mes. A partir del miércoles, solo las aerolíneas saudíes estaban autorizadas a operar en el principal aeropuerto del país, que había cerrado el 10 de octubre debido a la violencia en la región.

El Aeropuerto Internacional Rey Jalid comenzó a recibir vuelos el miércoles, tras recibir la autorización de las autoridades para que algunas aerolíneas reanudaran sus operaciones. Según los datos de seguimiento de vuelos de FlightAware, las aerolíneas Saudia y FlyNas estaban realizando vuelos ese día. Sin embargo, varias grandes aerolíneas internacionales, como Lufthansa y Air France, han decidido cancelar sus vuelos hasta mediados de noviembre, lo que refleja la incertidumbre en la región.

Los ataques de los hutíes han tenido un impacto considerable en el tráfico aéreo, lo que podría acarrear consecuencias económicas a largo plazo para Arabia Saudí. El grupo rebelde ha afirmado que sus ataques fueron dirigidos a la instalación, alegando que Arabia Saudí utilizó el aeropuerto para enviar equipo militar a fuerzas gubernamentales en Yemen.

Por otro lado, un incidente separado ocurrió en el golfo Pérsico, donde un proyectil desconocido provocó un incendio a bordo de un petrolero frente a la costa de Omán. La Organización de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) confirmó que el ataque se produjo a 11 millas náuticas de Bukha, en la provincia de Musandam. Afortunadamente, la tripulación del petrolero se encuentra a salvo y el incendio fue extinguido.

En el ámbito militar, el general de división Turki al-Malki, portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudí, informó que cinco drones lanzados hacia el reino fueron interceptados y destruidos sobre la ciudad sagrada de Medina. Este ataque se suma a una serie de enfrentamientos que han tenido lugar desde el resurgimiento de la violencia con los hutíes a mediados de julio.

En Yemen, un misil hutí impactó un campamento militar cercano al aeropuerto de Adén, causando la muerte de 75 reclutas y dejando más de 200 heridos. El gobernador de Shabawa, Awad Ibn al-Wazir, prometió que se exigiría cuentas a los responsables del ataque, que fue el más mortal en el marco del conflicto actual.

Finalmente, el gobierno de Yemen anunció que ha ampliado su lista de terroristas, incluyendo a 135 personas, empresas y embarcaciones, con el objetivo de cortar las fuentes de financiación de los hutíes. Esta decisión fue calificada como un paso importante por el ministro de Información, Moammar al-Eryani, quien instó a la comunidad internacional a colaborar en la lucha contra el financiamiento del terrorismo.