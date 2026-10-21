Boca Juniors busca un nuevo título en la Copa Sudamericana en Barranquilla

FOTO: Boca dio el golpe en el Maracaná y se metió en la gran final.

Buenos Aires, 21 octubre (NA) -- Entre la efectividad perfecta de sus dos títulos seguidos a mediados de los 2000 y el presente que lo deposita en una nueva final continental, Boca revalida su idilio en la Copa Sudamericana. El próximo sábado 21 de noviembre, el plantel conducido por el director técnico Rodolfo Arruabarrena trasladará su ilusión al Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, donde jugará la final con el ganador de la serie entre Atlético Mineiro de Brasil (3) y Montevideo City Torque de Uruguay (0) que se definirá esta noche en Montevideo.

La relación entre Boca Juniors y la Copa Sudamericana es una historia marcada por la efectividad absoluta y la mística en los momentos decisivos. A lo largo de la historia de la competición, el conjunto xeneize ha sabido construir un legado de enorme peso internacional que hoy vuelve a estar en el centro de la escena continental tras sellar su pasaje a una nueva final, luego de vencer 3 a 1 a Vasco Da Gama en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro, y dar la vuelta a la serie ya que había perdido por 1 a 0 en La Bombonera.

El historial xeneize en las definiciones por el título de la Copa Sudamericana ostenta un registro envidiable y temido en la región: dos finales disputadas y dos títulos ganados, alcanzando un cien por ciento de eficacia en los choques por el trofeo.

La piedra angular de esta historia de éxito se colocó en diciembre de 2004. En un contexto de reconstrucción tras la partida de Carlos Bianchi del banco de suplentes, la conducción técnica interina quedó a cargo de Jorge "Chino" Benítez, quien lideró al equipo en un camino sumamente complejo y accidentado.

El recorrido exigió el máximo temple: Boca superó definiciones por penales ante San Lorenzo en octavos de final y ante Cerro Porteño en cuartos, apoyado en la solidez de Roberto "Pato" Abbondanzieri. Luego de vencer a Internacional de Porto Alegre en semifinales, el equipo llegó a la gran final frente a Bolívar, de Bolivia.

Tras caer uno a cero en la altura de La Paz en el encuentro de ida, el 17 de diciembre de 2004 La Bombonera presenció una noche perfecta: a los catorce minutos, Martín Palermo conectó un frentazo inapelable para igualar la serie global.

A los veintiocho minutos, Carlos Tevez coronó su despedida del club antes de emigrar al Corinthians de Brasil anotando el 2 a 0 definitivo, sellando el 2 a 1 global y levantando la primera Copa Sudamericana de la institución.

Exactamente un año después, con Alfio "Coco" Basile como entrenador, Boca volvió a meterse en la definición tras desplegar un fútbol de altísima jerarquía comandado por Fernando Gago, Federico Insúa, Rodrigo Palacio y Martín Palermo.

En la final de 2005 el rival fue Pumas de la UNAM de México. Tras igualar 1 a 1 en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México y reeditar ese mismo marcador en La Bombonera el 18 de diciembre, el título se definió desde el punto del penal.

Fue allí donde emergió de manera colosal la figura de Roberto "Pato" Abbondanzieri, quien no solo atajó dos remates clave sino que además pidió patear el sexto penal, ejecutándolo con un zurdazo cruzado que decretó el cuatro a tres en los penales y consagró a Boca como el primer bicampeón consecutivo del torneo.

Dos décadas después de aquellas noches históricas, la ilusión xeneize vuelve a encenderse con la confirmación de la fecha y el escenario para el partido definitorio. La final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

Respecto a su oponente en el choque por el título, la otra llave de semifinales entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque definirá la historia de manera inminente. El conjunto brasileño parte con una importante ventaja tras haberse impuesto 3 a 0 en el encuentro de ida jugado en Belo Horizonte. La revancha se disputará esta misma noche en el Estadio Centenario de Montevideo, donde quedará decretado oficialmente quién acompañará al elenco xeneize en Colombia.

Con el peso de su historia, un historial impecable en finales de esta categoría y el respaldo de su gente, Boca se prepara para escribir un nuevo capítulo dorado en busca de levantar una vez más el trofeo continental.