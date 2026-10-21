El SMN emitió alertas amarillas por tormentas, lluvias y viento Zonda: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas, lluvias persistentes y fuertes ráfagas de viento que afectan de manera directa a 16 provincias del país.

Las advertencias anticipan condiciones meteorológicas inestables con acumulados de precipitación significativos, actividad eléctrica y vientos intensos.

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21 OCT |??#Alertas para hoy: ??Tormenta ??40-80mm (el Litoral y La Pampa) ???Ráfagas = 90km/h ??Granizo ??15-35mm (norte de Patagonia) ???Lluvia ??10-30mm ??? Viento 50-70km/h con ráfagas = 100 km/h ???Zonda ??30-40km/h con ráfagas = 70 km/h +Info en https://t.co/PrwYSvrdS2 https://t.co/mHu8GVdy3o — SMN Argentina (@SMN_Argentina) October 21, 2026

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Alerta amarilla por tormentas en el país

El organismo oficial mantiene bajo alerta amarilla por fuertes tormentas a varias regiones del territorio nacional, entre las que se encuentran Chaco, Chubut, Corrientes, Formosa, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro y San Luis.

Según el informe del SMN, estas zonas se verán afectadas por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de las cuales pueden presentar carácter fuerte. Los fenómenos podrán estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y eventual caída de granizo. Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de ser superados de forma puntual.

Precipitaciones en la Patagonia y viento Zonda en el NOA y Cuyo

En la Patagonia, rige una alerta amarilla por lluvias para las provincias de Río Negro y Chubut, donde se prevén precipitaciones de variada intensidad con probabilidad de tormentas ocasionales y acumulados de entre 10 y 30 milímetros.

En tanto, el noroeste argentino y la región cuyana se encuentran bajo advertencia por viento Zonda. Las áreas afectadas abarcan sectores de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan. En estas provincias se pronostican velocidades sostenidas de entre 30 y 40 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h, lo que genera una marcada reducción de la visibilidad, baja humedad relativa y un repentino ascenso de la temperatura.