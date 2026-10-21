El SMN emitió alertas amarillas por tormentas, lluvias y viento Zonda: las provincias afectadas
El organismo oficial confirmó la vigencia de avisos para gran parte del país debido a la presencia de precipitaciones intensas, ráfagas severas y fenómenos climáticos adversos. El detalle, región por región.
FOTO: Alerta roja en Neuquén por lluvias y Mendoza suspende clases por viento Zonda
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas, lluvias persistentes y fuertes ráfagas de viento que afectan de manera directa a 16 provincias del país.
Las advertencias anticipan condiciones meteorológicas inestables con acumulados de precipitación significativos, actividad eléctrica y vientos intensos.
/Inicio Código Embebido/
21 OCT |??#Alertas para hoy:
??Tormenta
??40-80mm (el Litoral y La Pampa)
???Ráfagas = 90km/h
??Granizo
??15-35mm (norte de Patagonia)
???Lluvia
??10-30mm
??? Viento
50-70km/h con ráfagas = 100 km/h
???Zonda
??30-40km/h con ráfagas = 70 km/h
+Info en https://t.co/PrwYSvrdS2 https://t.co/mHu8GVdy3o— SMN Argentina (@SMN_Argentina) October 21, 2026
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Alerta amarilla por tormentas en el país
El organismo oficial mantiene bajo alerta amarilla por fuertes tormentas a varias regiones del territorio nacional, entre las que se encuentran Chaco, Chubut, Corrientes, Formosa, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro y San Luis.
Según el informe del SMN, estas zonas se verán afectadas por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de las cuales pueden presentar carácter fuerte. Los fenómenos podrán estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y eventual caída de granizo. Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de ser superados de forma puntual.
Precipitaciones en la Patagonia y viento Zonda en el NOA y Cuyo
En la Patagonia, rige una alerta amarilla por lluvias para las provincias de Río Negro y Chubut, donde se prevén precipitaciones de variada intensidad con probabilidad de tormentas ocasionales y acumulados de entre 10 y 30 milímetros.
En tanto, el noroeste argentino y la región cuyana se encuentran bajo advertencia por viento Zonda. Las áreas afectadas abarcan sectores de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan. En estas provincias se pronostican velocidades sostenidas de entre 30 y 40 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h, lo que genera una marcada reducción de la visibilidad, baja humedad relativa y un repentino ascenso de la temperatura.
Lectura rápida
¿Qué emitió el SMN? El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas, lluvias persistentes y fuertes ráfagas de viento.
¿A cuántas provincias afecta? Las alertas afectan de manera directa a 17 provincias del país.
¿Qué provincias están bajo alerta amarilla? Las provincias bajo alerta amarilla incluyen Misiones, Corrientes, Formosa, Santa Fe, La Pampa, Neuquén, San Luis y Mendoza.
¿Qué se prevé en la Patagonia? En la Patagonia, se prevén lluvias de variada intensidad con acumulados de entre 10 y 30 milímetros.
¿Qué fenómeno se espera en el noroeste argentino? Se espera viento Zonda en el noroeste argentino y la región cuyana, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.
[Fuente: Noticias Argentinas]