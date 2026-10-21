PASO: las vocales están de más.

Las elecciones primarias pueden ser simultáneas, pero no deberían ser abiertas ni obligatorias. El sistema de las PASO vulnera la libertad de los partidos políticos para elegir a sus candidatos, reconocida por la Constitución nacional, al permitir la intervención de personas ajenas a las agrupaciones y obligar a todos los ciudadanos a participar. La alternativa es celebrar primarias simultáneas, financiadas y supervisadas por el Estado, en las que voten exclusivamente los afiliados de los partidos que deban resolver sus candidaturas, con garantías de representación para las minorías.

En ocasión de surgir trascendidos que daban cuenta de una posible negociación entre oficialismo y oposición en relación con la eliminación de las PASO a cambio de instituir un sistema de "colectoras", desde este espacio editorial hicimos una exhortación de respeto al espíritu del art. 38 de nuestra Constitución.

Dada la época "mundialista" en la que estábamos inmersos por entonces, se nos ocurrió afirmar que la negociación trascendida bien podía calificarse como "un cambio de figuritas que no deberían aparecer en el álbum".

Recordando que el art. 38 de nuestra Carta Magna define que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático y que su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto de la mencionada norma, concluimos que la existencia de "elecciones abiertas" para la determinación de sus candidatos a cargos electivos significaba una clara intromisión al interior de su vida institucional.

Imposible sostener que las actividades de los partidos políticos son libres cuando se permite la vigencia de normas que hacen posible que personas ajenas, cuando no antagónicas, puedan participar y resultar determinantes en la selección de los candidatos que los han de representar en comicios por cargos electivos.

A la particularidad de "abiertas", claramente objetable, la norma en vigencia le agrega otra también reñida con "las actividades libres" de los partidos políticos: son "elecciones obligatorias" para todos los ciudadanos.

Con la vigencia de las normas que establecen las denominadas PASO, los partidos políticos pierden claramente su libertad para seleccionar la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, puesto que los mismos serán determinados por personas que en su gran mayoría no son sus afiliados y que han sido obligados a cometer tal acto de intromisión. La única manera de evitar la intromisión es acordar internamente la postulación de una lista única de candidatos, método que siempre pone en riesgo el respeto por la representación de las minorías, cuestión también prescripta en el art. 38 de nuestra Constitución.

Para rematar el despropósito normativo, las agrupaciones políticas que acordaron una lista única de postulantes también deben presentarse a participar de estas primarias. ¿Alguien puede explicar razonable y seriamente por qué y para qué? La explicación que se dio en su momento se fundó en el despropósito de la "obligatoriedad": como es un acto eleccionario obligatorio, todo ciudadano debe tener la opción en el cuarto oscuro de manifestarse a favor de la agrupación de sus preferencias. El objetivo inconfeso fue y sigue siendo ordenar las internas de las agrupaciones políticas sin costos propios y "pintar" una muestra anticipada de preferencias del electorado que será de suma utilidad para "jugar" en los comicios próximos.

El resultado es claro: se ha atentado contra la libre actividad de los partidos políticos y, con ello, se ha mermado su "importancia fundamental" en el funcionamiento del sistema democrático.

Bien podría el Estado, ejecutando el mandato constitucional de garantizar la organización y funcionamiento democrático de los partidos políticos, disponer la celebración de elecciones primarias y simultáneas. De tal manera, en una sola jornada y en un evento supervisado y soportado financieramente por el Estado, todos los afiliados a los partidos políticos que no acordaron listas únicas podrían concurrir a sus sedes partidarias y resolver democráticamente, con respeto a la representación de las minorías (¿sistema D’Hondt?), la lista de sus pares compañeros/camaradas/correligionarios que los ha de representar en los comicios por cargos gubernamentales electivos.

En el claro espíritu expresado en el texto del art. 38, el concepto de elecciones primarias simultáneas tiene clara cabida. La apertura y la obligatoriedad no lo tienen. Es por ello que entendemos que, en las PASO, las vocales están de más.