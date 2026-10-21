Tartaleta de Hojaldre y Manzana: Un Postre Sencillo y Delicioso
Esta receta de tartaleta de hojaldre y manzana es fácil de preparar y perfecta para cualquier ocasión. Con una base crujiente y un relleno dulce, es ideal para disfrutar con café o té.
FOTO: Tartaleta de Hojaldre y Manzana
La tartaleta de hojaldre y manzana se presenta como una opción ideal tanto para el postre como para acompañar un café o té a la hora de la merienda. Este postre, que toma inspiración de las tradicionales tartas de manzana, se distingue por su formato y tamaño, además de resaltar el sabor del hojaldre que la sostiene.
La receta permite prepararla de manera muy simple, utilizando solo una base de hojaldre cubierta con láminas o gajos de manzana. Sin embargo, para aquellos que desean un toque extra, se puede optar por hacer una compota de manzana como relleno o añadir una crema pastelera que luego se cubre con las manzanas. Para lograr que las bases de hojaldre queden perfectas, se recomienda hornearlas ligeramente antes de rellenarlas y cubrirlas con las láminas de manzana, completando la cocción posteriormente.
Ingredientes (para 2 personas):
1 lámina de hojaldre
3 manzanas
2 cucharadas de azúcar
1 cucharada (15 mL) de mermelada de albaricoque para dar brillo
25 g de mantequilla
Hojas de menta fresca para decorar
Preparación:
La dificultad de la receta es fácil y el tiempo total de preparación es de 45 minutos, distribuidos en 15 minutos de elaboración, 15 minutos de cocción y 15 minutos de reposo. Para comenzar, se pelan las manzanas y se cortan en gajos, asegurándose de tener suficiente cantidad para las tartaletas. Luego, se procede a hacer la compota de manzana, picando en cuadraditos los restos de manzana que sobraron al cortar los gajos. Se añaden dos cucharadas de azúcar y se cocinan a fuego lento con un poco de mantequilla durante diez minutos. Después, se tritura la mezcla y se reserva.
En cuanto a las tartaletas, se cortan porciones de hojaldre del tamaño del molde elegido, que puede ser un plato refractario apto para horno. Para evitar que la masa suba demasiado y pierda su forma, se coloca entre dos moldes. Se hornean durante ocho minutos a 200ºC. Al sacarlas, se cubre la base con dos o tres cucharadas de compota y se disponen los gajos de manzana de manera ordenada, superponiéndolos uno sobre otro para una presentación atractiva. Se hornean nuevamente durante siete u ocho minutos a 200ºC.
Una vez finalizada la cocción, se barnizan ligeramente con mermelada de albaricoque o de melocotón para dar un brillo apetitoso. La tartaleta puede servirse templada o, si se prefiere, dejarse enfriar en una rejilla antes de servir.
Opciones de acompañamiento: Esta deliciosa tartaleta de hojaldre y manzana puede ser acompañada con frutos secos o una bola de helado, creando un contraste de texturas y temperaturas. Otra opción es servirla con un poco de nata montada o con unas cucharadas de frutos rojos para realzar su sabor.
Lectura rápida
¿Qué es la tartaleta de hojaldre y manzana?
Es un postre sencillo que combina una base de hojaldre con gajos de manzana.
¿Quién puede preparar esta receta?
Cualquiera, ya que es fácil y rápida de hacer.
¿Cuánto tiempo se necesita para hacerla?
El tiempo total de preparación es de 45 minutos.
¿Dónde se puede servir?
Es ideal para postre, merienda o acompañar con café o té.
¿Cómo se puede personalizar la receta?
Se puede agregar compota de manzana o crema pastelera como relleno.