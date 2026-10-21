Postres de la abuela: natillas y gachas, un dulce regreso a la infancia

Existen postres que verdaderamente merecen el título de "de la abuela", y suelen ser aquellos que despiertan la más profunda nostalgia. Se caracterizan por su sencillez y humildad, permitiendo disfrutar de un capricho dulce sin complicaciones. Las recetas tradicionales, como las natillas y gachas, son perfectas para esta ocasión.

Cocinar leche a fuego lento es una práctica que se ha realizado durante generaciones en diversas culturas, lo que ha dado lugar a una amplia variedad de este cremoso postre, siempre vinculado al hogar. En España, se encuentran las natillas clásicas, las papas de millo, la sofisticada crema catalana y las sencillas poleás andaluzas. Por su parte, los anglosajones y germanos optan por los puddings de vainilla, mientras que los franceses disfrutan de la crème brûlée. En Latinoamérica, también existen numerosas versiones similares que enriquecen esta tradición culinaria.

De manera general, se conoce como postre de maicena o maizena a estas natillas sencillas que cualquier persona puede preparar en casa en cuestión de minutos. En muchas familias, se sigue cocinando sin añadir huevo, aunque incorporar algunas yemas puede aportar una textura más cremosa y un sabor más intenso. Sin embargo, si no se dispone de huevos, es posible elaborar este delicioso postre utilizando únicamente medio litro de leche y unos 100 gramos de azúcar.

La forma más rápida y sencilla de preparar natillas es en el microondas, donde se pueden tener listas en apenas 10 minutos. Este método resalta el aroma de la vainilla natural, aunque también se puede optar por esencia o infusionar la leche con canela o corteza de limón para un toque adicional. Si se decide prescindir de las yemas, es recomendable añadir un poco más de maicena, ya que el espesor aumentará al enfriar el postre en la nevera durante unas horas.