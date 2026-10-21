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El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú Notas

Alta funcionaria del Vaticano sobre el viaje papal: "Nunca estuvo cancelada la visita a Argentina"

La secretaria para América Latina de la Curia Romana ratificó la llegada de León XIV y confirmó que la semana próxima arribarán cardenales a Buenos Aires para organizar la visita.

21/10/2026 | 11:18Redacción Cadena 3

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Córdoba.— La secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina en la Curia Romana, la teóloga argentina Emilce Cuda, ratificó de manera contundente la llegada del papa León XIV al país.

Durante su visita a la Universidad Católica de Córdoba, donde fue distinguida con un doctorado honoris causa, la funcionaria desmintió los rumores sobre una eventual suspensión de la gira e informó que los preparativos oficiales ya se encuentran en marcha.

Cuda anticipó el despliegue logístico que comenzará de inmediato en el país para coordinar la recepción del Santo Padre: “Muchos de nosotros de la curia romana y de Estados Unidos y de otros países de Latinoamérica, cardenales, prefectos, están viniendo a Buenos Aires la semana que viene, justamente para hacer los actos previos a la venida de un Papa, que es lo que se hace”. 

Con estas declaraciones, la enviada vaticana echó por tierra los rumores de suspensión surgidos en los últimos días y confirmó el pleno avance del protocolo de la visita papal.

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Lectura rápida

1. ¿Quién ratificó la llegada del papa León XIV al país?

Emilce Cuda, secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina, ratificó la llegada.

2. ¿Dónde se realizó la declaración de Emilce Cuda?

En la Universidad Católica de Córdoba durante su visita.

3. ¿Qué rumores fueron desmentidos por Cuda?

Los rumores sobre una eventual suspensión de la gira del papa León XIV.

4. ¿Qué se anticipó sobre la logística de la visita?

Se anticipó un despliegue logístico para coordinar la recepción del Santo Padre en Buenos Aires.

5. ¿Cuándo comenzará el despliegue logístico?

El despliegue logístico comenzará de inmediato, con la llegada de cardenales y prefectos la semana que viene.

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