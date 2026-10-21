Alta funcionaria del Vaticano sobre el viaje papal: "Nunca estuvo cancelada la visita a Argentina"

El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú

Córdoba.— La secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina en la Curia Romana, la teóloga argentina Emilce Cuda, ratificó de manera contundente la llegada del papa León XIV al país.

Durante su visita a la Universidad Católica de Córdoba, donde fue distinguida con un doctorado honoris causa, la funcionaria desmintió los rumores sobre una eventual suspensión de la gira e informó que los preparativos oficiales ya se encuentran en marcha.

Cuda anticipó el despliegue logístico que comenzará de inmediato en el país para coordinar la recepción del Santo Padre: “Muchos de nosotros de la curia romana y de Estados Unidos y de otros países de Latinoamérica, cardenales, prefectos, están viniendo a Buenos Aires la semana que viene, justamente para hacer los actos previos a la venida de un Papa, que es lo que se hace”.

Con estas declaraciones, la enviada vaticana echó por tierra los rumores de suspensión surgidos en los últimos días y confirmó el pleno avance del protocolo de la visita papal.

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