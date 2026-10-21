Detienen a la mujer del “inspector sicario” y secuestran nueve celulares en su casa

Por Juan Federico

En la mañana de este miércoles fue detenida Yaira Farías, la esposa de Eric Silva, el llamado “inspector sicario” preso en la cárcel de Bouwer acusado de haber baleado una casa de barrio Patricios en el marco de un ajuste de cuentas relacionado a una presunta deuda financiera.

El fiscal Andrés Godoy, que lleva adelante el expediente, la imputó del presunto delito de coacciones calificadas por arma de fuego, la misma figura penal con la que Silva permanece preso en la cárcel de Bouwer.

Fuentes que siguen de cerca la investigación, aseguraron a Cadena 3 que en el operativo que se desarrolló en la casa de barrio General Mosconi, en la zona noreste de la ciudad de Córdoba, se secuestraron nueve teléfonos celulares, entre los que sobresalía un costoso iPhone 17, que salió a la venta a fines de 2025 y cuyo precio de mercado supera los dos millones y medio de peso. Además, en el operativo también se hallaron varias balas.

El 27 de septiembre último, Eric Silva fue detenido acusado de haber atacado a tiros, junto a un cómplice, una casa de villa La Tribu, en barrio Patricios. La dueña de la vivienda, una madre soltera (la pareja está presa en Bouwer), contó que ella había contraído una deuda por un préstamo financiero con Eric Silva y su pareja, quienes explotan un quiosco en barrio Mosconi. Según relató la mujer, le dieron 900 mil pesos y debía devolver 4,5 millones en cuotas mensuales de 300 mil pesos. Si se atrasaba en el pago, le imponían una “multa” de 10 mil pesos diarios.

Contó que luego de pagar la primera cuota, se retrasó con la segunda. Y que aquel fin de semana, la mujer de Eric la amenazó para que se pusiera al día. De lo contrario, le habría dicho, iba a ir su marido a saldar cuentas de otra manera.

Si bien en un momento había trascendido que la financista era la propia Yaira Farías y que su marido se encargaba, supuestamente, de “apretar” a los morosos, los últimos datos recabados en la investigación apuntan a que sería el Silva el que manejaba todo este circuito clandestino. El origen de las fuertes sumas de dinero que habría prestado de manera informal es otro de los cabos sueltos que aún tiene la causa. ¿Un quiosco en General Mosconi y un sueldo de inspector de tránsito municipal le daban el margen suficiente para prestar dinero? La pregunta genera inquietud.

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Lo concreto, según la denuncia, es que aquel día, a la siesta, Eric llegó e intentó ingresar de manera violenta a la vivienda. Lo hizo dos veces. “No se lo veía en buen estado”, apuntó ahora el padre de la mujer endeudada. Hasta que regresó, ya al anochecer, por tercera vez. Lo hizo en moto, junto a un cómplice.

En la causa judicial, se sostiene que abrieron fuego con una pistola en contra de la fachada de la casa. Adentro, la mujer intentó refugiarse junto a sus hijos. Pero uno de los balazos le impactó en la pierna a uno de los hijos, de 14 años. Ante las detonaciones, un grupo de vecinos salió en auxilio de la familia atacada. Lograron atrapar a Eric, a quien golpearon una vez que arrojaron al suelo y también le dispararon con su propia pistola.

A las pocas cuadras, le dieron alcance a su cómplice, identificado como Lucas Leandro Ocaño, a quien también balearon.

Retuvieron a ambos hasta que llegó la Policía, que recién entonces se enteró de lo que estaba pasando. Tras ser internados y recibir el alta médica, la fiscalía de Flagrancias ordenó que Eric Silva y su cómplice sean trasladados a la cárcel de Bouwer. Y se giró el expediente a la fiscalía penal con competencia territorial en ese sector de la ciudad, a cargo del fiscal Godoy. Es que la fiscalía de flagrancia advirtió que estaba ante una historia más compleja que el ataque a balazos en contra de la vivienda.

Desde entonces, Silva permanece detenido. Recién el jueves pasado, cuando Cadena 3 reveló de manera pública esta historia, la Municipalidad de Córdoba advirtió que sólo un día antes se habían anoticiado de su detención. A esa altura, el inspector municipal llevaba más de dos semanas preso. Y se decidió suspenderle el sueldo de manera provisoria. Hasta ahora, es la única reacción oficial conocida ante esta situación.

No obstante, las fuentes consultadas agregaron puntos suspensivos sobre esta cuestión. Si bien a Silva no se le secuestró ningún celular (dos líneas figuran a su nombre), el hallazgo de los nueve celulares en su casa y la apertura del iPhone de su pareja, comenzaron a dar otras pistas que hacen dudar si compañeros o superiores jerárquicos de Silva estaban al tanto de su detención desde el mismo fin de semana de su captura.

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Eric Silva pertenece a la Policía de Tránsito. Claudio Barrelier, el acusado del espantoso femicidio de Agostina Vega, trabajaba hasta su detención en la Escuela Municipal de Tránsito, como becario (estaba a punto de ser contratado). Barrelier, como Silva, ya tenía antecedentes penales previos. Y continuaba en funciones sin que se activara ninguna alerta interna.

De acuerdo a la planilla que envió días atrás la dirección de Prensa de la Municipalidad de Córdoba, había ingresado en 2012, bajo la gestión municipal de Ramón Mestre hijo; cuatro años después fue contratado y continuó ascendiendo ya con la intendencia de Martín Llaryora.

Fue en este último lapso, entre 2019 y 2022, que, de acuerdo al prontuario policial, Silva tuvo imputaciones por robo calificado y causas abiertas en su contra en las fiscalías especializadas de violencia de género y abuso sexual. Al menos tres expedientes, pese a lo cual nunca perdió su puesto en la Municipalidad.



Tanto la Policía de Tránsito como la Escuela Municipal de Tránsito dependen, en el organigrama municipal, de la subsecretaría de Movilidad y Tránsito, que continúa estando a cargo de Eduardo Ramírez.