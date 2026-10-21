El estado de ánimo en los días nublados: "El sol es el mejor antidepresivo que tenemos"

Stella Maris Valiensi, neuróloga a cargo de la sección Medicina del Sueño del Hospital Italiano y autora del libro La ruta del sueño, explicó cómo impactan los días nublados y lluviosos en el organismo. En diálogo con Juntos por Cadena 3 Rosario, señaló que la menor exposición a la luz solar puede modificar los ritmos biológicos y generar más somnolencia durante las primeras horas del día.

“Podemos tener un poquito más de suñe a la mañana”, advirtió la especialista al referirse a los efectos de la falta de sol. Según explicó, la luz natural interviene en la regulación de la melatonina, la hormona que aumenta por la noche y le indica al cerebro que es hora de dormir. Cuando amanece, la exposición a la luz ayuda a disminuir su producción y favorece el estado de vigilia.

Valiensi también destacó la relación entre la luz solar y el estado de ánimo. “El sol es el mejor antidepresivo que tenemos, el más económico en Argentina”, afirmó. En ese sentido, explicó que la exposición a la luz favorece la producción de serotonina, una sustancia vinculada con la regulación del ánimo y la vigilia. Además, recordó que el sol contribuye a la síntesis de vitamina D, importante para distintas funciones del organismo.

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Frente a una seguidilla de jornadas grises, la neuróloga recomendó sostener los horarios habituales y evitar que el mal tiempo altere las rutinas. “Tratar de hacer la vida con una rutina donde nos despertemos al mismo horario sería una de las cosas”, indicó. También aconsejó salir de casa aunque esté nublado, caminar y mantener la actividad física durante la mañana, en lugar de permanecer sedentarios por la falta de luz.

Otra de las medidas sugeridas es aprovechar al máximo la claridad disponible. La especialista recomendó levantar las persianas, abrir las cortinas y, cuando sea necesario, recurrir a la iluminación artificial durante las primeras horas del día. Estas acciones pueden ayudar a regular el ritmo circadiano, el ciclo biológico que organiza los períodos de sueño y vigilia. La exposición a la luz resulta especialmente importante para las personas mayores y quienes pasan gran parte de la jornada en ambientes cerrados.

Por último, Valiensi explicó que los niveles de vitamina D pueden evaluarse mediante un análisis de sangre, aunque aclaró que no todos los efectos asociados al malestar o al cansancio se deben a una deficiencia de esa vitamina. En caso de detectar valores insuficientes, el tratamiento debe evaluarse según cada persona y con indicación médica. También recomendó consultar sobre la exposición solar adecuada y mantener hábitos saludables incluso durante los períodos prolongados de lluvia y nubosidad.