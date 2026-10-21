"Creo resolvió con criterio", opinó un abogado tras la condena a Oscar González

El abogado Lucas de Olmos consideró que la condena de tres años de prisión de ejecución condicional impuesta al exlegislador del PJ de Córdoba Oscar González por la tragedia vial de las Altas Cumbres no fue desproporcionada y respaldó el criterio del juez Santiago Camogli.

En diálogo con Cadena 3, el letrado analizó la sentencia por el siniestro en el que murió la docente Alejandra Bengoa y dos adolescentes sufrieron heridas graves. Además, cuestionó la utilidad de la prisión para prevenir nuevos hechos en casos de homicidio culposo vial y planteó que sería más efectivo impedir que el responsable vuelva a conducir.

"Creo que ha resuelto con criterio", afirmó sobre Camogli. Según explicó, la trayectoria pública de González puede justificar un mayor reproche ético o moral, pero no debe modificar el principio de igualdad ante la ley.

"La conducta de González se puede reprochar por ser un hombre público, por haber tenido cargos públicos, a nivel ético, a nivel moral", señaló. Sin embargo, remarcó que el tribunal debe aplicar los mismos criterios que utiliza para otras personas acusadas por hechos similares.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

De Olmos recordó que la figura aplicada contempla una escala de dos a cinco años de prisión, dentro de la cual el juez fijó la condena. Ese rango está previsto en el primer párrafo del artículo 84 bis del Código Penal para las muertes causadas por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor.

"El fallo en sí, si tenemos en cuenta que ante la ley somos todos iguales, no me parece desproporcionado", sostuvo.

Uno de sus principales planteos estuvo relacionado con la finalidad de la sanción. El abogado puso en duda que permanecer en prisión garantice que un conductor modifique su comportamiento al recuperar la libertad.

"La cárcel no lo va a curar. La cárcel es un escarmiento", expresó al referirse a una persona responsable de un siniestro como el analizado. En ese sentido, propuso priorizar las restricciones para conducir: "Si a esa persona le quitamos de por vida el carnet de conductor, ahí logramos el objetivo".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Consultado sobre la práctica judicial en Córdoba, señaló que en este tipo de causas se realizan juicios abreviados con penas en suspenso. Explicó que, si defendiera a alguien en una situación similar y recibiera una propuesta de tres años de prisión condicional, le recomendaría reconocer el hecho y pedir disculpas.

Durante la entrevista también fue consultado por la diferencia con la condena de ocho años de prisión al dueño de los dogos que mataron a Trinidad Ballesteros. De Olmos consideró excesiva aquella sanción y señaló que en ese caso se había aplicado la figura del dolo eventual, que Camogli no adoptó para González.

"Uno dice: fueron muy benévolos con González o fueron muy severos con el dueño de los dogos. Yo creo más bien esta segunda hipótesis", afirmó.

El letrado también remarcó que una condena en suspenso tiene consecuencias: si el condenado comete un nuevo delito dentro del plazo legal, debe afrontar la pena anterior y la correspondiente al nuevo hecho, conforme a las reglas de acumulación.

Ante los reclamos por sanciones más duras, sostuvo que aumentar las penas no garantiza una reducción de los delitos. Planteó que una reforma para excluir la posibilidad de condenas condicionales en estos casos requiere una discusión legislativa, pero insistió en que el fallo debe evaluarse con la normativa vigente.

"Si hubiera sido Juan Pérez, por así decirlo, creo que no estaríamos ni siquiera discutiendo esto", concluyó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Fernando Genesir y Juan Federico.