Día de "Volver al Futuro": los aciertos, los errores y el anuario que creó la saga

Cada 21 de octubre, fanáticos de todo el mundo celebran el Back to the Future Day, la fecha exacta del año 2015 a la que Marty McFly y el Doc Brown viajaron a bordo del DeLorean en la segunda entrega de la icónica trilogía de ciencia ficción.

La franquicia, que acumula más de USD 936,6 millones de recaudación mundial (superando los USD 1.800 millones a valores actuales), nació a partir de un chispazo de curiosidad.

En 1980, el guionista Bob Gale encontró en el sótano familiar el anuario escolar de su padre y descubrió que había sido presidente de su clase.

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Al preguntarse si habría sido amigo de su progenitor de haber ido juntos al secundario, desarrolló junto al director Robert Zemeckis la premisa original. Sin embargo, el proyecto sufrió un camino sinuoso: fue rechazado más de 40 veces por los grandes estudios antes de recibir el apoyo de Steven Spielberg y la luz verde de Universal Pictures.

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En materia de predicciones futuristas sobre el año 2015, la película mostró marcados contrastes entre la ficción y la realidad:

Aciertos tecnológicos: Pantallas planas, escaneo biométrico, videollamadas, pagos electrónicos, lentes inteligentes, dispositivos para el hogar y drones.

Promesas no cumplidas: Autos voladores, patinetas que levitan y zapatillas de autoajuste masivas.

Bromas del guion: La abolición de los abogados o la victoria de los Cachorros de Chicago en la Serie Mundial, licencias cómicas que los creadores admitieron haber incluido por pura diversión.

El rodaje de la primera película, estrenada el 3 de julio de 1985, estuvo marcado por decisiones extremas.

Eric Stoltz interpretó a Marty McFly durante cinco semanas hasta que Zemeckis y Spielberg concluyeron que su actuación no encajaba con el tono de comedia buscado.

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Fue reemplazado por Michael J. Fox, quien debió grabar la serie Family Ties de día y el filme de noche, durmiendo apenas tres horas diarias. Junto a Christopher Lloyd como el extravagante Doc Brown, crearon una química fundamental para el éxito de la cinta, que terminó ganando un Premio Oscar a la Mejor Edición de Efectos de Sonido y su posterior preservación en el Registro Nacional de Cine de EE. UU.

Cuatro décadas después de su debut, la historia expandió su universo a secuelas, series animadas y obras musicales. A pesar del paso del tiempo y de los desafíos personales —como el diagnóstico de párkinson de Fox en 1991—, sus protagonistas y creadores continúan celebrando el legado de una obra que convirtió un viaje en el tiempo en un fenómeno cultural eterno.