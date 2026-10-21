Fabián Gianola atropellado en Saavedra: impactantes imágenes del accidente

Buenos Aires, 21 de octubre (NA) -- Se han difundido las imágenes del accidente en el que el actor Fabián Gianola fue atropellado por un automóvil mientras cruzaba por la senda peatonal en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires. El impacto le ocasionó una fractura en el brazo y diversas lesiones en la muñeca.

Según reportes de la Agencia Noticias Argentinas, el incidente ocurrió el lunes cuando Gianola salía de un conocido centro comercial en el barrio porteño de Saavedra y fue embestido por un conductor de un Audi. A raíz del choque, sufrió golpes y escoriaciones en varias partes del cuerpo, además de una fractura expuesta del radio y lesiones en los ligamentos de la muñeca derecha.

El actor fue asistido por el conductor del vehículo hasta que fue trasladado a un sanatorio privado. Junto a su pareja, recibió atención médica, donde le realizaron las primeras curaciones y le colocaron un yeso.

Se ha informado que Gianola será sometido a una cirugía para tratar la lesión en su brazo, donde le colocarán "una placa y tres tornillos", como él mismo confirmó en declaraciones a la prensa. La operación se llevará a cabo en un centro asistencial de San Isidro.

En sus declaraciones, el actor relató: "Cruzaba por la senda peatonal y cuando estaba llegando a la otra vereda, un auto dobló hacia Deheza y me atropelló. Me levantó por el aire. Caí con la cola en el charco del cordón, pero primero reboté con el brazo en el pavimento. Tengo fractura expuesta de radio y del ligamento de la muñeca".

A pesar del susto, Gianola expresó su agradecimiento porque no sufrió lesiones más graves: "Por suerte no me golpeé la cabeza, ni me bajó la presión, no me infarté, nada. Me quedé tranquilo, parado en la vereda".

Se conoció la primera foto de Fabián Gianola tras el accidente

Su pareja, Florencia Elizabeth, fue quien compartió información sobre el accidente y el estado de salud del actor. A través de sus redes sociales, comunicó lo sucedido y confirmó que Gianola tendrá que someterse a una intervención quirúrgica debido a su brazo. "Ayer atropellaron a Fabi mientras cruzaba por la senda peatonal. Dentro de todo la sacamos barata. Se quebró el brazo por la caída y mañana ya lo operan", mencionó.

También divulgó la primera imagen del actor tras el accidente.

"El tema ya está en manos legales. Gracias a todos los que se preocuparon y nos mandaron mensajitos. Ahora toca recuperarse", añadió la pareja de Gianola.