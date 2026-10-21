Murió un fisicoculturista de 33 años tras desplomarse en medio de una competencia

El fisicoculturista polaco Mateusz Chmura, de 33 años, murió tras desplomarse durante las finales británicas de la Asociación de Cultura Física (PCA), disputadas el domingo 18 de octubre en el Centro Internacional de Telford, Inglaterra. El deportista recibió asistencia en el lugar y fue trasladado en ambulancia a un hospital, donde falleció.

Chmura, residente de Wakefield, participaba en la categoría Classic Bodybuilding Medium cuando sufrió una emergencia médica durante las primeras comparaciones entre los competidores sobre el escenario.

Según informó la PCA, fue atendido por paramédicos, el servicio local de ambulancias y un equipo de Midlands Air Ambulance. "Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos de todos, falleció posteriormente en el hospital", expresó la entidad en un comunicado.

El sitio especializado FrontDouble señaló que un paramédico que se encontraba entre el público acudió al escenario para iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar. También colaboraron otros asistentes con formación sanitaria, entre ellos dos enfermeras, un médico y un anestesista. El auditorio fue desalojado mientras continuaba la atención.

La competencia se suspendió durante la emergencia y se reanudó después del traslado al hospital, antes de que se conociera el fallecimiento, según aclararon los organizadores.

"Nos reunimos con los atletas y, tras dicha reunión, se decidió reanudar la competición", explicó la PCA. Los participantes tuvieron la posibilidad de continuar o retirarse, y la mayoría optó por seguir con el programa.

Las causas de la muerte no fueron informadas oficialmente. Tampoco se difundió una explicación médica confirmada sobre el episodio que sufrió en el escenario.

Chmura había debutado en competencias apenas dos semanas antes: el 4 de octubre obtuvo el segundo puesto en el torneo PCA First Timers de Yorkshire.

Tras conocerse su muerte, su esposa, Patrycja, advirtió sobre una recaudación de fondos en internet que aseguraba reunir dinero para la familia y que, según afirmó, no contaba con su autorización.

"No la creé, no di mi permiso para que se creara y no he autorizado a nadie a recaudar dinero en mi nombre o en el de mi familia", sostuvo en una publicación en Instagram.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Patrycja también indicó que la campaña incluía información que no reconocía como verdadera y expresó su preocupación ante la posibilidad de que se tratara de una estafa. Por eso, pidió no realizar donaciones y aclaró que cualquier colecta legítima sería comunicada por ella, por familiares directos o mediante un canal oficial de confianza.

Patrycja también agradeció los mensajes de acompañamiento. "Estoy pasando por un momento increíblemente doloroso y ahora mismo simplemente no tengo las palabras ni la fuerza para decir mucho más", expresó.

La PCA transmitió sus condolencias a los seres queridos del deportista, agradeció al personal que intervino en la emergencia y pidió respeto por la privacidad de la familia.