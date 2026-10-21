En vivo

La Argentina Posible

Guillermo López

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Intensa búsqueda de un docente jubilado desaparecido en el cerro Ñuñorco, Tucumán

Las autoridades continúan la búsqueda de Raúl Moyano, un docente jubilado que no tiene contacto desde el 12 de octubre, y se cree que está aislado en el cerro Ñuñorco.

21/10/2026 | 11:10Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Intensa búsqueda de un docente jubilado desaparecido en el cerro Ñuñorco, Tucumán

FOTO: Intensa búsqueda de un docente jubilado desaparecido en el cerro Ñuñorco, Tucumán

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 21 octubre (NA) – La búsqueda de un docente jubilado en la provincia de Tucumán se intensifica tras más de una semana desde su desaparición en el cerro Ñuñorco. Raúl Moyano, quien fue visto por última vez el lunes 12 de octubre, emprendió la ascensión al cerro, ubicado a unos 3.300 metros sobre el nivel del mar, y tras perder todo tipo de contacto, su familia presentó una denuncia.

Las autoridades suponen que Moyano podría haberse desorientado en su regreso y que las condiciones climáticas adversas en la región habrían contribuido a que se desvíe de su ruta habitual, quedando en una zona de difícil acceso.

El Ministerio de Seguridad de Tucumán ha informado que los operativos de búsqueda están siendo llevados a cabo por la División Policía Lacustre del Destacamento El Mollar. Para aumentar el área de búsqueda, se han desplegado varios equipos en zonas como Huerta Vieja, Mota río arriba, Guasancho y la quebrada de La Laguna.

El operativo incluye rastrillajes terrestres, el apoyo de un helicóptero provincial, así como drones equipados con cámaras infrarrojas, binoculares y perros especializados en búsqueda. Recientemente, se sumó un helicóptero adicional que ayuda a trasladar rescatistas hacia las áreas más complicadas de la montaña, y se ha establecido un campamento en la cumbre.

Lectura rápida

¿Quién está desaparecido?
Raúl Moyano, un docente jubilado de Tucumán.

¿Cuándo fue visto por última vez?
El 12 de octubre, cuando ascendió al cerro Ñuñorco.

¿Dónde se lleva a cabo la búsqueda?
En el cerro Ñuñorco y áreas cercanas en Tucumán.

¿Qué hipótesis manejan las autoridades?
Se cree que Moyano se desorientó y está aislado en un sector de difícil acceso.

¿Qué recursos se están utilizando en la búsqueda?
Rastrillajes, helicópteros, drones, binoculares y perros de búsqueda.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf