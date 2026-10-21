Intensa búsqueda de un docente jubilado desaparecido en el cerro Ñuñorco, Tucumán

Buenos Aires, 21 octubre (NA) – La búsqueda de un docente jubilado en la provincia de Tucumán se intensifica tras más de una semana desde su desaparición en el cerro Ñuñorco. Raúl Moyano, quien fue visto por última vez el lunes 12 de octubre, emprendió la ascensión al cerro, ubicado a unos 3.300 metros sobre el nivel del mar, y tras perder todo tipo de contacto, su familia presentó una denuncia.

Las autoridades suponen que Moyano podría haberse desorientado en su regreso y que las condiciones climáticas adversas en la región habrían contribuido a que se desvíe de su ruta habitual, quedando en una zona de difícil acceso.

El Ministerio de Seguridad de Tucumán ha informado que los operativos de búsqueda están siendo llevados a cabo por la División Policía Lacustre del Destacamento El Mollar. Para aumentar el área de búsqueda, se han desplegado varios equipos en zonas como Huerta Vieja, Mota río arriba, Guasancho y la quebrada de La Laguna.

El operativo incluye rastrillajes terrestres, el apoyo de un helicóptero provincial, así como drones equipados con cámaras infrarrojas, binoculares y perros especializados en búsqueda. Recientemente, se sumó un helicóptero adicional que ayuda a trasladar rescatistas hacia las áreas más complicadas de la montaña, y se ha establecido un campamento en la cumbre.