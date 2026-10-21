En vivo
El riesgo país perfora los 657 puntos impulsado por el repunte de los bonos argentinos
El indicador elaborado por JP Morgan cae 15 unidades en la apertura del mercado financiero gracias a subas de hasta 0,5% en la deuda soberana, recuperándose tras el pico registrado el martes.
21/10/2026 | 12:07Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
El riesgo país de Argentina muestra una señal de alivio en el arranque de la rueda financiera de este miércoles.
El indicador bajó 15 unidades para ubicarse en los 657 puntos básicos, consolidando la tendencia de recuperación que comenzó sobre el final de la jornada previa.
El motor principal detrás de esta mejora es el comportamiento positivo de los títulos públicos argentinos, que registran avances de hasta 0,5% en los primeros movimientos del día.
Esta baja le permite al indicador alejarse del pico de volatilidad experimentado el martes, cuando el indicador soberano sufrió una fuerte disparada que lo llevó a tocar los 710 puntos básicos, para luego ceder terreno y cerrar la sesión en 672 unidades.
/Inicio Código Embebido/
Cruce de líderes. Pedro Sánchez le respondió a Milei con Lali Espósito: "Es un temazo argentino"
Tras ser tildado de “dictador” en Madrid, el mandatario español acudió a la música para replicar los ataques en plena recta final hacia las elecciones.
/Fin Código Embebido/
Desde el Ministerio de Economía y la Casa Rosada atribuyen esta reciente volatilidad a factores externos.
Según la visión oficial, los bruscos movimientos de las últimas jornadas responden directamente a la incertidumbre en la situación internacional, fuertemente impactada por el recrudecimiento del conflicto bélico en Medio Oriente y su efecto sobre los mercados emergentes.
Lectura rápida
¿Qué muestra el riesgo país de Argentina?
Una señal de alivio con una baja de 15 unidades, ubicándose en 657 puntos básicos.
¿Quién atribuye la volatilidad a factores externos?
El Ministerio de Economía y la Casa Rosada.
¿Cuándo se experimentó un pico de volatilidad?
El martes, cuando el indicador tocó los 710 puntos básicos.
¿Dónde se registraron avances en títulos públicos?
En Argentina, con aumentos de hasta un 0,5% en los primeros movimientos del día.
¿Por qué hay incertidumbre en la situación internacional?
Por el recrudecimiento del conflicto bélico en Medio Oriente y su efecto en los mercados emergentes.