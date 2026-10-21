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Alerta naranja en Rosario y la región con pronóstico de copiosas lluvias para este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) subió de amarillo a naranja el nivel de alerta por tormentas para Rosario y la región.

21/10/2026 | 21:01Redacción Cadena 3

Perspectiva Rosario

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Lluvia en Rosario.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) subió de amarillo a naranja el nivel de alerta por tormentas para Rosario y la región para la tarde del jueves, y además corrió el umbral de las advertencias hasta la noche, franja que en la actualización previa solo figuraba con tormentas aisladas.

El escenario previsto para los departamentos Rosario, Constitución, Iriondo y San Lorenzo quedó dibujado en tres tramos: alerta amarilla por la mañana, naranja por la tarde y otra vez amarilla por la noche.

El momento crítico será la tarde, cuando se esperan tormentas fuertes, algunas localmente severas. El organismo anticipa lluvias abundantes en períodos cortos, granizo de distintos tamaños, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían llegar a los 90 kilómetros por hora.

En las zonas alcanzadas por el alerta naranja, los acumulados de precipitación se estiman entre 60 y 100 milímetros, con posibilidad de superar esos registros de manera puntual. Bajo el nivel amarillo —mañana y noche— también habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas, con acumulados de entre 40 y 70 milímetros que podrían ser mayores en algunos sectores.

El granizo, la intensa actividad eléctrica y las ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora aparecen como fenómenos transversales a todo el día.

Lectura rápida

¿Qué nivel de alerta emitió el SMN para Rosario? El SMN emitió un nivel de alerta naranja por tormentas para Rosario.

¿Cuándo se espera el momento crítico de las tormentas? El momento crítico se espera para la tarde del jueves.

¿Qué fenómenos meteorológicos se anticipan? Se anticipan tormentas fuertes, granizo, actividad eléctrica y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora.

¿Qué acumulado de precipitación se estima en la alerta naranja? Se estiman acumulados de precipitación entre 60 y 100 milímetros.

¿Qué se prevé bajo el nivel amarillo? Se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, con acumulados entre 40 y 70 milímetros.

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