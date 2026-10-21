Protestas de Chalecos Amarillos en París: Macron advierte sobre posibles disturbios

Buenos Aires, 21 octubre (NA) — Chalecos Amarillos anunció su intención de llevar a cabo una gran marcha en París el próximo sábado, sumándose a las protestas que inquietan al gobierno de Emmanuel Macron. El presidente francés se encuentra en medio de una controversia con líderes mundiales, entre ellos el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Macron ha expresado su preocupación por la escalada de las manifestaciones en Francia, y ya ha anticipado que se tomarán medidas para impedir el acceso a quienes busquen generar desorden durante las próximas protestas. En este contexto, el primer ministro Sébastien Lecornu se reunió con representantes sindicales en un esfuerzo por mitigar una de las crisis más graves que enfrenta el país en años.

El presidente francés también dirigió críticas a varios líderes mundiales, incluido Trump, por intentar capitalizar políticamente los disturbios y saqueos que ocurrieron paralelamente a las manifestaciones pacíficas en el país.

Por su parte, grupos estudiantiles han convocado protestas para el mismo día, exigiendo mayores inversiones en el sector educativo, mientras que los Chalecos Amarillos buscan revitalizar su movimiento, que surgió en 2018, en respuesta al aumento del costo de vida y la degradación de los servicios públicos.

Sophie Binet, líder del sindicato CGT, hizo un llamado a intensificar las protestas sociales en Francia, anunciando una huelga programada para el 5 de noviembre, tras una reunión con Lecornu en la que no se dieron respuestas a las demandas de los trabajadores.

La sindicalista afirmó: "Ha llegado el momento de subir de nivel la movilización, la huelga debe tomar el relevo", refiriéndose a la jornada de manifestaciones y paros que los principales sindicatos han convocado para principios de noviembre.

Cyril Chabanier, líder del sindicato CFTC, indicó que Lecornu ha "abierto la puerta" a discutir sobre el salario mínimo, sugiriendo que "la mejor manera de calmar las manifestaciones es implementar medidas que apacigüen la rabia". Sin embargo, advirtió que actualmente no existen soluciones en Francia para abordar la crisis.

A seis meses de las elecciones presidenciales que decidirán al sucesor de Macron, el poder adquisitivo se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos franceses, especialmente debido al incremento en los precios del combustible tras el inicio del conflicto en Oriente Medio.

Sin embargo, cualquier respuesta política que implique un aumento del gasto público se presenta como un desafío, dado que el gobierno, que se encuentra en minoría en el Parlamento, busca implementar un ajuste fiscal significativo en 2027 para estabilizar las finanzas públicas y tranquilizar a los mercados.