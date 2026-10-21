El Papa León XIV viajará a Perú en noviembre: "No tenemos ninguna indicación de modificación"

FOTO: Juan Bytton, secretario general de la organización de la visita apostólica en Lima.

La organización de la visita del papa León XIV a Perú continúa según lo previsto para noviembre. Así lo aseguró Juan Bytton, secretario general de la organización de la visita apostólica en Lima, en una entrevista con Cadena 3, en la que confirmó que hasta el momento no recibieron indicaciones oficiales de la Santa Sede para modificar, postergar o cancelar el viaje.

“Efectivamente, no tenemos hasta hoy ninguna indicación oficial de la Santa Sede de alguna modificación, postergación o cancelación del viaje. Por tanto, toda la organización y la preparación sigue viento en popa”, afirmó desde el Palacio Episcopal de Lima.

La visita está prevista del 11 al 16 de noviembre y contempla actividades en distintos puntos del país. Según explicó Bytton, uno de los principales desafíos es coordinar la logística en plazos acotados, debido a la complejidad que implica la llegada de un Papa y jefe de Estado.

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La logística y el operativo de seguridad

Bytton explicó que la preparación requiere un trabajo conjunto entre distintos sectores, desde la organización de los traslados hasta la contratación de proveedores y el acondicionamiento de los lugares que visitará el Pontífice.

Entre los destinos previstos mencionó Pucallpa, en la selva peruana; Chiclayo, diócesis a la que León XIV está especialmente vinculado, y Santa Cruz, en la sierra del país.

“Lo que complica es el tiempo, sin duda, pero también es natural toda la burocracia que esto implica, la organización, la contratación de proveedores y demás”, señaló.

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El referente también se refirió al trabajo de los equipos de avanzada del Vaticano, que coordinan aspectos vinculados con la seguridad, los desplazamientos y la cobertura sanitaria.

En ese marco, explicó que las autoridades peruanas trabajan en previsiones médicas para responder ante eventuales complicaciones, especialmente en zonas de altura. El operativo involucra a la Fuerza Aérea del Perú, el Ministerio de Salud, la Policía Nacional y otros organismos responsables de la seguridad y la salud durante la visita.

Bytton indicó que estas precauciones ya estaban contempladas antes de la reciente operación del Papa, pero que ahora se abordan con especial cuidado. La planificación incluye tanto al Pontífice y su comitiva como a las personas que participarán de las actividades.

“El Papa se va a encontrar con un Perú en situaciones difíciles”

Consultado sobre el contexto social y político que encontrará León XIV, Bytton describió un escenario complejo, marcado por la inseguridad, la violencia, la polarización política y la crisis institucional.

“Se va a encontrar con un Perú en situaciones difíciles”, afirmó. También mencionó los efectos del fenómeno de El Niño, que ya golpea a distintas regiones del país, especialmente al norte.

El dirigente eclesiástico señaló que el Pontífice conoce la realidad peruana y sus dificultades, pero consideró que su visita representa una oportunidad para transmitir un mensaje de esperanza y unidad.

“Lo que necesitamos es unir fuerzas para salir adelante de esos problemas y el liderazgo del Papa León es clave en todo esto”, sostuvo.

En esa línea, recordó una frase del papa Francisco dirigida a los peruanos: “No se dejen robar la esperanza”. Según Bytton, el país necesita recuperar ese impulso frente a los problemas sociales e institucionales.

El mensaje de esperanza y el bien común

Durante la entrevista con Cadena 3, Bytton también vinculó la visita con la necesidad de poner a las personas en el centro de las decisiones públicas y atender especialmente a quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.

En referencia a Magnifica Humanitas, la primera encíclica de León XIV, destacó la importancia de promover el bien común y cuidar a quienes más lo necesitan.

El representante de la organización peruana señaló que la visita del Papa llega en un momento en el que el país necesita fortalecer la esperanza y la capacidad de trabajar en conjunto para enfrentar sus dificultades.

“Lo esperamos con lágrimas”, expresó, al describir la expectativa que genera la llegada del Pontífice.

Bytton también agradeció el interés de los medios argentinos por la organización del viaje y destacó el vínculo entre ambos países. “Amamos Argentina”, concluyó.

Entrevista de Amamos Argentina.