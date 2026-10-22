Resultados de los exámenes tras la operación al Papa: ¿se acerca su visita a Argentina?

Buenos Aires, 22 de octubre (NA) -- Los resultados definitivos de los análisis realizados sobre el tejido extraído durante la intervención quirúrgica al Papa León XIV fueron dados a conocer en un comunicado emitido el miércoles por el doctor Luigi Carbone, director de la Dirección de Sanidad e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y el profesor Stefano Margaritora, cirujano que llevó a cabo la operación.

Detalles del informe

La Agencia Noticias Argentinas informó que el documento detalla que "en el día de hoy se emitieron los informes definitivos de los exámenes histológicos y de los estudios de biología molecular realizados sobre el material extraído durante la intervención quirúrgica al Santo Padre" y que "los resultados confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar y que la enfermedad estaba localizada."

Tras la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho debido a este adenocarcinoma, se indicó que "una evaluación oncológica posterior confirmó que no es necesario ningún tratamiento adicional".

Actividades recientes del Papa

El miércoles, León XIV dirigió la audiencia general en la plaza de San Pedro. Este jueves, durante una audiencia con los participantes en el Congreso internacional sobre pastoral escolar y universitaria, promovido por el Dicasterio para la Cultura y la Educación, el Papa advirtió sobre los "falsos maestros y mensajes engañosos que prometen respuestas rápidas a las preguntas de los jóvenes".

Además, mencionó la situación de estudiantes que enfrentan dificultades existenciales, como "familias heridas, soledad digital y sentimientos de insuficiencia o temor ante un futuro incierto", subrayando que las escuelas y universidades católicas deben ser un “hogar”.

¿Visitará el Papa Argentina?

Desde el Gobierno argentino, se confirmó que las reuniones con el Vaticano continúan para discutir los detalles de la posible visita de León XIV al país, y que se está trabajando para que esta visita se concrete.

Asimismo, el Gobierno expresó que Argentina se encuentra "a disposición de lo que decida el Vaticano y el Papa".

Por otro lado, medios eclesiásticos consideran casi un hecho la visita del Sumo Pontífice a Sudamérica, ya que las directrices del Vaticano hacia gobiernos y episcopados han seguido sin interrupción.