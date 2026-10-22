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Qué le pasó a Milei en el cuello: una curiosa venda sorprendió a todos

Durante su actividad oficial en Madrid, el Presidente se mostró con un llamativo vendaje. Desde el Gobierno explicaron que sufrió un accidente doméstico y que se encuentra en buenas condiciones.

22/10/2026 | 08:11Redacción Cadena 3

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La curiosa venda de Milei.

FOTO: La curiosa venda de Milei.

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El presidente Javier Milei sorprendió este miércoles al aparecer públicamente en España con un vendaje de gran tamaño en el cuello. La imagen generó rápida repercusión y especulaciones en redes sociales, lo que motivó una aclaración oficial por parte del Poder Ejecutivo.

Según explicaron fuentes del Gobierno, el mandatario sufrió un leve accidente doméstico al salir de la bañadera. El impacto le provocó un hematoma a la altura del cuello, por lo que se le colocó la curación de forma preventiva. Desde la comitiva presidencial remarcaron que la lesión es menor y aseguraron que Milei se encuentra en perfectas condiciones de salud.

La curiosa escena pudo verse en el Real Casino de Madrid, durante un desayuno informativo organizado por el Nueva Economía Fórum. Pese al inconveniente físico, Milei mantuvo su agenda de trabajo ante empresarios e inversores, donde volvió a defender el rumbo económico de su gestión.

Durante su alocución en la capital española, el Presidente sumó un nuevo capítulo a la tensión diplomática al calificar al mandatario español, Pedro Sánchez, de “impresentable dictador” y afirmar que hay que sacar a los socialistas “a patadas”. 

Asimismo, protagonizó un tenso cruce con una periodista al tildar de “corta intelectualmente” su pregunta sobre si su presencia resultaba incómoda para la oposición local.

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Lectura rápida

¿Quién apareció con un vendaje en el cuello? El presidente Javier Milei.

¿Qué le ocurrió a Milei? Sufrió un leve accidente doméstico al salir de la bañadera.

¿Dónde ocurrió la aparición pública? En el Real Casino de Madrid.

¿Con quién tuvo un cruce tenso? Con la periodista que le hizo una pregunta sobre su presencia en España.

¿Qué opinó Milei sobre el mandatario español? Calificó a Pedro Sánchez de “impresentable dictador”.

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