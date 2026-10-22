Economista advierte: "La sensación térmica del bolsillo indica que hay recesión"

El economista Ricardo Delgado, presidente de la consultora Analytica, advirtió que la economía argentina está al borde de una recesión técnica y alertó sobre el deterioro de la actividad, el consumo y los ingresos de las familias. “El dato de agosto ha sido muy malo”, sostuvo en diálogo con Cadena 3, luego de que el indicador de actividad económica registrara una variación de apenas el 0,1% y no lograra compensar la fuerte caída del mes anterior. Para el especialista, el escenario refleja dificultades crecientes en distintos sectores productivos, más allá de las comparaciones que realiza el Gobierno para destacar la evolución de la economía.

Delgado explicó que la actividad había caído un 2,9% en julio y que la recuperación posterior fue prácticamente nula. “No se recuperó prácticamente nada de la caída de julio, estamos en los mismos niveles de actividad”, señaló. En ese contexto, indicó que para evitar que el tercer trimestre terminara con dos períodos consecutivos de caída, la economía tendría que haber registrado en septiembre un crecimiento del 8,5%, una posibilidad que consideró prácticamente impensada. El dato definitivo de ese mes, según recordó durante la entrevista, se conocería alrededor del 20 de noviembre.

El economista cuestionó, además, que el análisis de la situación se concentre en comparaciones con distintos períodos para mostrar resultados positivos. “Me parece que el punto de fondo es que ya, como dato quizás más relevante y yendo al detalle, los sectores ganadores también están cayendo”, afirmó. En esa línea, mencionó retrocesos en la producción de gas y petróleo, la minería y el agro, actividades que habitualmente funcionan como motores de la economía. Según planteó, esos sectores tampoco estarían compensando las caídas de la industria, el comercio y la construcción.

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“Si uno mira el acumulado de enero a agosto, técnicamente estamos creciendo un cuarto, un 25% de lo que crecíamos hace un año”, explicó Delgado al referirse a la desaceleración de la actividad. Sin embargo, remarcó que los indicadores agregados no alcanzan para describir las dificultades que atraviesan los hogares y los comercios. “La sensación térmica del bolsillo indica que la actividad económica está en recesión y que es una recesión moderada. Esto no es una crisis de actividad tampoco, pero evidentemente hay problemas y crecientes en muchas actividades”, sostuvo.

Respecto de los próximos meses, el titular de Analytica señaló que los primeros datos de septiembre anticipaban otro período negativo. Aunque estimó que hacia el cierre del año podría producirse una mejora estacional por las fiestas y los eventos de diciembre, advirtió que eso no necesariamente implicaría una recuperación sólida. “Probablemente tengamos quizá una actividad moderada que te permita evitar la continuidad de la recesión”, señaló. Para el cierre de 2026, proyectó que la economía argentina crecería menos del 1%, incluso si se registra una mejora relativa durante la última parte del año.

De cara a 2027, Delgado advirtió que las perspectivas están condicionadas por la incertidumbre financiera y los compromisos de deuda que deberá afrontar el Gobierno. “Va a ser difícil que la actividad crezca a niveles palpables”, afirmó sobre el próximo año electoral. En particular, mencionó los vencimientos de deuda previstos a partir de enero como uno de los factores que pueden incidir en el escenario económico. A su juicio, aun cuando algunos indicadores muestren una recuperación, será difícil que esa mejora se traduzca en un crecimiento claramente perceptible para la población.

El consumo privado aparece, para Delgado, como una de las variables más afectadas por la coyuntura. “El consumo es el principal castigado, en términos de corto plazo, es la variable central”, sostuvo. El economista recordó que representa entre el 65% y el 70% de la actividad económica argentina, por lo que su debilidad repercute sobre el conjunto de la economía. Aunque reconoció que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) registró una leve mejora del salario real en agosto, consideró que ese avance no alcanza para impulsar una recuperación significativa del gasto de los hogares.

El especialista también vinculó la retracción del consumo con el aumento de los gastos que las familias deben afrontar cada mes. “El peso de los servicios públicos, pero también de los servicios privados, prepagas, educación privada y alquileres, está haciendo que lo que se conoce como el ingreso disponible de una familia esté muy resentido”, explicó. Esa presión sobre los presupuestos familiares reduce la capacidad de ahorro y limita las posibilidades de destinar dinero a otros bienes y servicios. Para Delgado, el problema no se limita a los ingresos salariales, sino que también está relacionado con la cantidad de recursos que quedan disponibles después de pagar los gastos esenciales.

En ese marco, consideró que el Gobierno tiene herramientas limitadas y poca disposición a modificar algunas de sus políticas para impulsar una recuperación más fuerte. “Yo creo que lo que el Gobierno debería hacer desde el punto de vista de la actividad económica, a mi juicio, es tratar de evitar que se continúe profundizando esta sensación térmica de una economía que se va achicando, que se va implosionando”, planteó. El economista aclaró que no considera que la Argentina esté atravesando una crisis tradicional, pero advirtió que la contracción de la economía real genera consecuencias concretas en el empleo y los ingresos.

Delgado insistió en que el deterioro de la actividad puede profundizar las dificultades de trabajadores, comerciantes y pequeñas empresas, incluso sin que se produzca un colapso generalizado. “No estamos ante una crisis típica de la Argentina, sino ante una economía real que se va achicando, y eso va costando, friccionando, doliendo en términos de empleo, en términos de ingresos, de cara al año electoral”, afirmó. Su diagnóstico apunta a una economía que mantiene algunos indicadores de estabilidad, pero en la que los efectos de la desaceleración comienzan a sentirse cada vez más en la vida cotidiana.

Entrevista de Hernán Funes.