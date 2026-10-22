Fuerte operativo por el crimen de Dana en Villa La Tela: habría detenciones

FOTO: Dana sufrió un balazo en la cabeza en Villa La Tela.

Un intenso e importante operativo policial se lleva a cabo en barrio Villa La Tela en el marco de la investigación por el crimen de Dana, la joven de 19 años que fue asesinada de un disparo en la cabeza durante la madrugada del martes en la zona oeste de la ciudad de Córdoba.

Las fuerzas de seguridad realizan procedimientos clave en el sector para dar con los responsables del ataque y trascendió que se producirían en las próximas horas las primeras detenciones.

Los detalles del despliegue y el avance de la causa judicial se darán a conocer este jueves formalmente desde las 8.30 en una conferencia de prensa.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La víctima, residía en Salta y se encontraba de visita en Córdoba, falleció en el Hospital de Urgencias tras ser trasladada desde el Centro de Pronta Atención Teresa de Calcuta.

Según relató la familia, Dana se desplazaba en un auto con amigos al salir de un baile y detuvieron la marcha para pedir hielo. En ese instante, fueron abordados por sujetos armados que los amenazaron con intenciones de robo y dispararon a quemarropa, impactando a la joven a la altura de la oreja.