FOTO: AySA lleva a cabo la renovación de válvulas centenarias en Villa Urquiza: posibles cortes de agua

Buenos Aires, 21 de octubre (NA) – La empresa AySA (Agua y Saneamientos Argentinos S.A.) está llevando a cabo la renovación de válvulas con más de 100 años de antigüedad en Villa Urquiza, y las autoridades han señalado que existe la posibilidad de que vecinos de 15 barrios porteños experimenten cortes de agua o problemas de presión. Estos inconvenientes se espera que se resuelvan a lo largo de la jornada.

A partir de este martes por la noche, AySA inició los trabajos de mantenimiento para reemplazar dos válvulas esclusas por válvulas mariposa en la zona. Como consecuencia de estas tareas, se ha implementado un corte total de tránsito en la avenida de los Constituyentes, a la altura de la calle La Pampa.

Según el informe oficial al que accedió la agencia Noticias Argentinas, las válvulas originales fueron instaladas en 1917 y su antigüedad hace que su reemplazo sea urgente.

"Las válvulas son esenciales para abrir o cerrar el paso del agua y para aislar sectores de la red, lo que permite realizar tareas de mantenimiento o atender emergencias. Mantenerlas operativas ayuda a sectorizar la red y a reducir el número de usuarios potencialmente afectados en futuras intervenciones", indicaron desde la empresa.

Se ha precisado que la mayor parte de los trabajos se ejecutará durante la noche para minimizar el impacto en el servicio y se estima que antes del mediodía de este miércoles las tareas estarán concluidas, permitiendo así un restablecimiento gradual del servicio.

En vista de los posibles cortes o problemas de presión, se aconseja a la población que haga un uso responsable del agua potable mientras duren los trabajos.

Además, se informó que durante el proceso de recuperación, podría presentarse turbiedad en el agua debido al arrastre de sedimentos de las cañerías. "En ese caso, se recomienda dejar correr el agua unos minutos hasta que vuelva a tener su aspecto habitual", añadieron.

Hasta el momento, se han retirado las dos válvulas antiguas y se ha comenzado la instalación de las nuevas. Actualmente, AySA cuenta con más de 6.000 válvulas en cañerías maestras en toda el área de concesión, sin contar aquellas instaladas en redes de menor diámetro.