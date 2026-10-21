FOTO: Se anticipan lluvias en el AMBA: inestabilidad y mal tiempo durante el fin de semana

Buenos Aires, 21 octubre (NA) -- Las condiciones climáticas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se caracterizarán por una notable inestabilidad. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había indicado que las lluvias estaban pronosticadas para el final de la semana, pero ha adelantado la llegada del frente húmedo, que traerá inestabilidad desde las últimas horas de este miércoles, dando inicio a un periodo de mal tiempo que se extenderá hasta el fin de semana.

En la jornada de hoy, la mañana se presenta con abundante nubosidad y temperaturas que rondan los 14°C, con vientos regulares del noreste que alcanzan los 31 km/h y una probabilidad de lluvias marginal (10%). A medida que avance el día, se espera que la temperatura máxima alcance los 21°C, aunque el cielo seguirá nublado y el viento cambiará de dirección hacia el este.

El cambio significativo se producirá por la noche, cuando la temperatura descenderá a 16°C y la probabilidad de chaparrones aislados aumentará hasta un 40%.

Pronóstico extendido: días grises y lluvias continuas Las proyecciones para los próximos días indican que el clima inestable persistirá en la Capital Federal y el conurbano bonaerense: Jueves 22: el cielo permanecerá cubierto en la primera mitad del día con un 10% de posibilidades de lluvia. Sin embargo, entre la tarde y la noche se activarán tormentas aisladas con hasta un 70% de probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre 15°C y 21°C. Viernes 23: la llegada de aire húmedo generará chaparrones y lloviznas intermitentes durante todo el día, con una probabilidad de hasta el 40%. Las temperaturas variarán entre 15°C y 20°C. Sábado 24: se prevé un día gris y fresco, con lluvias recurrentes (40% de probabilidad) y temperaturas entre 14°C y 19°C. Domingo 25: se concentrarán las mayores inestabilidades entre la madrugada y la mañana, con lloviznas remanentes. Hacia la tarde y la noche, las condiciones comenzarán a mejorar, aunque las temperaturas disminuirán, con mínimas de 13°C y máximas de 17°C.

Agencia NA