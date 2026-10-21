Crisis de ébola en África: se convoca a cumbre tras primer caso reportado en Nigeria

FOTO: Autoridades de salud de África convocan una cumbre por crisis de ébola tras primer caso en Nigeria

LAGOS, Nigeria (AP) — Los ministros de Salud africanos han sido convocados a una "reunión virtual extraordinaria" para discutir la propagación del ébola, tras el reporte de un primer caso en Nigeria. El doctor Jean Kaseya, director general de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, destacó que este encuentro, programado para el 28 de octubre, tiene como objetivo "fortalecer nuestra respuesta colectiva".

Nigeria notificó su primer caso el martes, relacionado con un viajero proveniente de Uganda que ingresó al país a principios de este mes. A pesar de que Uganda se declaró libre de ébola en julio tras registrar 20 casos, las autoridades ugandesas han negado que el caso en Nigeria se origine en su territorio. En este contexto, las autoridades nigerianas han comenzado a rastrear a 44 contactos del paciente.

Además de Nigeria, Kenia ha reportado nueve casos, ambos países se han visto afectados por la reciente propagación del virus, vinculada a viajeros que pasaron por Uganda. Este nuevo brote se detectó por primera vez en la República Democrática del Congo en mayo, y ha sido calificado por la Organización Mundial de la Salud como el más rápido en la historia, infectando a más de 9.500 personas y causando la muerte de casi la mitad de los infectados.

"El ébola está afectando ahora a tres regiones de África. La situación exige una acción urgente y liderazgo político al más alto nivel", enfatizó Kaseya en una publicación en X. La OMS también advirtió que todos los países de la región deben mantener un alto nivel de preparación mientras el brote en la República Democrática del Congo continúa en evolución.

En regiones como Kivu del Norte en la República Democrática del Congo, las autoridades sanitarias han declarado que la enfermedad está fuera de control, con la mayoría de las muertes ocurriendo en la comunidad, lo que complica el rastreo de contactos.

Este brote involucra el raro virus Bundibugyo, para el cual no existen vacunas ni tratamientos aprobados. Además, Francia ha reportado un caso relacionado.