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El último adiós a Antonio Grimau será en el Cementerio de la Chacarita este miércoles

El reconocido actor falleció a los 82 años y su despedida se realizará en el Cementerio de la Chacarita. El velorio tuvo lugar en la sala Zuccotti Hnos. y se cerró con la presencia de familiares y amigos.

20/10/2026 | 20:16Redacción Cadena 3

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Cuándo y dónde será el último adiós a Antonio Grimau

FOTO: Cuándo y dónde será el último adiós a Antonio Grimau

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Buenos Aires, 20 octubre (NA) -- Los restos del reconocido actor Antonio Grimau fueron velados y su último adiós tendrá lugar este miércoles en el barrio porteño de Chacarita, tras su fallecimiento esta mañana a los 82 años.

El velatorio del intérprete se llevó a cabo a partir de las 16.00 en la sala Zuccotti Hnos. en Avenida Córdoba 5080 y concluyó a las 20.00 con la presencia de amigos, colegas y familiares.

El último adiós se llevará a cabo en el crematorio del Cementerio de la Chacarita, según indicó la Asociación Argentina de Actores, y comenzará a las 13.00 del miércoles 21 de octubre.

Grimau había atravesado un delicado cuadro de salud en 2021, cuando contrajo coronavirus y desarrolló una neumonía bilateral que lo mantuvo internado durante casi dos meses. Necesitó asistencia respiratoria y sufrió una recaída que obligó a hospitalizarlo nuevamente.

El propio intérprete había contado que había perdido 22 kilos y que debió realizar tres meses de kinesiología para recuperar la masa muscular, al punto de temer que no volvería a caminar.

El deceso sorprendió al mundo del espectáculo porque, más allá de su edad, Grimau continuaba sobre las tablas, incluso durante este año, junto a Betiana Blum en la obra "El diario de Adán y Eva", estrenada en mayo pasado. La adaptación de los textos de Mark Twain inició en el Teatro Regina y también llegó a Rosario en julio.

En enero de este año, el artista había estrenado la comedia dramática "Vamo’ los pibes" en el Multiteatro, junto a Osvaldo Laport, Raúl Lavié y Osvaldo Santoro, bajo la dirección de Federico Palazzo.

Lectura rápida

¿Quién fue Antonio Grimau?
Un reconocido actor argentino que falleció a los 82 años.

¿Cuándo será su despedida?
El último adiós será el miércoles 21 de octubre a las 13.00.

¿Dónde se realizará la ceremonia?
En el crematorio del Cementerio de la Chacarita, Buenos Aires.

¿Qué pasó con su salud en 2021?
Contrajo coronavirus y desarrolló una neumonía bilateral que lo mantuvo internado casi dos meses.

¿Con quién actuó recientemente?
Participó en "El diario de Adán y Eva" junto a Betiana Blum y en "Vamo’ los pibes".

[Fuente: Noticias Argentinas]

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