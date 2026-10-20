Dos hombres fueron detenidos en allanamientos por robos de celulares en Rosario

FOTO: Dos hombres fueron aprehendidos en allanamientos por robos de celulares en Rosario.

FOTO: Dos hombres fueron aprehendidos en allanamientos por robos de celulares en Rosario.

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó este martes dos allanamientos en Rosario e Ibarlucea en el marco de una causa por arrebatos de teléfonos celulares en la zona céntrica rosarina. Dos hombres, de 25 y 27 años, fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Justicia.

Los procedimientos se llevaron a cabo en un domicilio de Solís al 400 bis, en el barrio Ludueña de Rosario, y en otro ubicado en Roque Sáenz Peña al 400, en Ibarlucea. En los operativos participaron agentes de la PDI y grupos tácticos de la Policía de Santa Fe.

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La investigación comenzó con el análisis de imágenes de cámaras de videovigilancia, que permitió orientar las tareas de identificación de dos sospechosos. Según la información oficial, también se cotejaron registros de hechos anteriores para reconstruir los desplazamientos de los hombres antes y después de los robos.

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron prendas de vestir que podrían aportar elementos de interés para la causa. Los dos hombres aprehendidos fueron trasladados a la sede de la PDI, mientras continúan las actuaciones bajo la intervención del fiscal Carlos Covani.

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En el marco de la investigación se utilizó Lince, un sistema que procesa imágenes de videovigilancia mediante herramientas de inteligencia artificial. Desde la Secretaría de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe destacaron el aporte del sistema a la investigación.

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Ahora, las actuaciones deberán determinar la eventual responsabilidad de los aprehendidos en los hechos denunciados.