Dos hombres fueron detenidos en allanamientos por robos de celulares en Rosario
De 25 y 27 años, quedaron a disposición de la Justicia provincial tras procedimientos en Rosario e Ibarlucea por parte de la Policía de Investigaciones.
20/10/2026 | 20:41Redacción Cadena 3
FOTO: Dos hombres fueron aprehendidos en allanamientos por robos de celulares en Rosario.
FOTO: Dos hombres fueron aprehendidos en allanamientos por robos de celulares en Rosario.
La Policía de Investigaciones (PDI) realizó este martes dos allanamientos en Rosario e Ibarlucea en el marco de una causa por arrebatos de teléfonos celulares en la zona céntrica rosarina. Dos hombres, de 25 y 27 años, fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Justicia.
Los procedimientos se llevaron a cabo en un domicilio de Solís al 400 bis, en el barrio Ludueña de Rosario, y en otro ubicado en Roque Sáenz Peña al 400, en Ibarlucea. En los operativos participaron agentes de la PDI y grupos tácticos de la Policía de Santa Fe.
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Los procedimientos fueron realizados por la Policía de Investigaciones en distintos sectores de la capital provincial. Secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo, una balanza y 26 teléfonos.
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La investigación comenzó con el análisis de imágenes de cámaras de videovigilancia, que permitió orientar las tareas de identificación de dos sospechosos. Según la información oficial, también se cotejaron registros de hechos anteriores para reconstruir los desplazamientos de los hombres antes y después de los robos.
Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron prendas de vestir que podrían aportar elementos de interés para la causa. Los dos hombres aprehendidos fueron trasladados a la sede de la PDI, mientras continúan las actuaciones bajo la intervención del fiscal Carlos Covani.
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El procedimiento se realizó en barrio Villa América tras denuncias de vecinos. La Policía de Investigaciones secuestró marihuana, una pistola calibre 9 milímetros, municiones, dinero en efectivo y dos motocicletas. Un adolescente de 15 años fue trasladado a una comisaría.
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En el marco de la investigación se utilizó Lince, un sistema que procesa imágenes de videovigilancia mediante herramientas de inteligencia artificial. Desde la Secretaría de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe destacaron el aporte del sistema a la investigación.
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Ahora, las actuaciones deberán determinar la eventual responsabilidad de los aprehendidos en los hechos denunciados.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Rosario e Ibarlucea? La PDI realizó dos allanamientos relacionados con arrebatos de teléfonos celulares.
¿Quiénes fueron aprehendidos? Dos hombres, de 25 y 27 años, fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.
¿Cuándo se llevaron a cabo los allanamientos? Los procedimientos se realizaron este martes.
¿Dónde se realizaron los procedimientos? En un domicilio de Solís al 400 bis en Rosario y en Roque Sáenz Peña al 400 en Ibarlucea.
¿Cómo se identificó a los sospechosos? A través del análisis de imágenes de cámaras de videovigilancia y cotejando registros de hechos anteriores.