Cacique Medina se pronuncia sobre la habilitación de Rojo para la Libertadores con Estudiantes

Buenos Aires, 20 octubre (NA) - El entrenador de Estudiantes de La Plata, Alexander "Cacique" Medina, expresó que es "una incertidumbre" saber si podrán contar con Marcos Rojo para el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores ante Flamengo.

"La habilitación de Marcos es una incertidumbre que vamos a tener hasta mañana. Sería ideal contar con él" afirmó el DT del equipo argentino, que busca avanzar a la final de la competencia tras el empate sin goles en el encuentro de ida.

Marcos Rojo, quien rescindió su contrato con Racing para unirse a Estudiantes, tenía la intención de participar en toda la serie contra el "Mengao". Sin embargo, la Conmebol no le otorgó la habilitación, lo que lo dejó fuera del duelo inicial.

Ante esta situación, Estudiantes se dirigió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) solicitando una medida cautelar que permita a Rojo jugar, al menos, en el partido de vuelta que se disputará en el estadio "Maracaná". Medina confirmó que están a la espera de esa resolución.

"Para él no es fácil. Desde su llegada ha reinado la incertidumbre. Está siendo complejo administrar sus sensaciones. Tiene mucha ilusión y está expectante", comentó el "Cacique" durante la conferencia de prensa.

Además, detalló cómo maneja la situación con su jugador y el resto del plantel: "Tratamos de no hablarle mucho de ese tema. Ojalá lo puedan habilitar".