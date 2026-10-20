Cacique Medina se pronuncia sobre la habilitación de Rojo para la Libertadores con Estudiantes
El entrenador del Pincha se pronunció sobre la posibilidad de contar con el defensor para la vuelta ante Flamengo, tras el empate en la ida.
FOTO: \"Cacique\" Medina habló de cuando podría quedar habilitado Rojo en Estudiantes.
Buenos Aires, 20 octubre (NA) - El entrenador de Estudiantes de La Plata, Alexander "Cacique" Medina, expresó que es "una incertidumbre" saber si podrán contar con Marcos Rojo para el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores ante Flamengo.
"La habilitación de Marcos es una incertidumbre que vamos a tener hasta mañana. Sería ideal contar con él" afirmó el DT del equipo argentino, que busca avanzar a la final de la competencia tras el empate sin goles en el encuentro de ida.
Marcos Rojo, quien rescindió su contrato con Racing para unirse a Estudiantes, tenía la intención de participar en toda la serie contra el "Mengao". Sin embargo, la Conmebol no le otorgó la habilitación, lo que lo dejó fuera del duelo inicial.
Ante esta situación, Estudiantes se dirigió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) solicitando una medida cautelar que permita a Rojo jugar, al menos, en el partido de vuelta que se disputará en el estadio "Maracaná". Medina confirmó que están a la espera de esa resolución.
"Para él no es fácil. Desde su llegada ha reinado la incertidumbre. Está siendo complejo administrar sus sensaciones. Tiene mucha ilusión y está expectante", comentó el "Cacique" durante la conferencia de prensa.
Además, detalló cómo maneja la situación con su jugador y el resto del plantel: "Tratamos de no hablarle mucho de ese tema. Ojalá lo puedan habilitar".
Lectura rápida
¿Qué declaró Medina sobre Rojo?
Medina afirmó que la habilitación de Rojo es una incertidumbre y que esperan hasta mañana para saber si podrá jugar.
¿Cuál es la situación de Rojo?
Rojo no fue habilitado por la Conmebol para el partido de ida y Estudiantes solicitó al TAS una medida cautelar para que pueda jugar.
¿Qué quiere lograr Estudiantes con Rojo?
Estudiantes busca que Rojo participe en el partido de vuelta en el Maracaná tras el empate en la ida.
¿Cómo se siente Rojo en esta situación?
Medina comentó que Rojo ha estado lidiando con la incertidumbre y tiene mucha ilusión por jugar.
¿Cómo maneja Medina la situación con el plantel?
Medina trata de no hablar mucho del tema con Rojo y el resto del equipo, esperando que sea habilitado.
[Fuente: Noticias Argentinas]