Puccini: "Santa Fe está mirando de punta a punta lo que está necesitando Neuquén"

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, encabezó en Neuquén una misión integrada por unas 170 empresas de la provincia interesadas en ampliar su participación en la cadena de valor de Vaca Muerta. “Santa Fe ya la está jugando a esas oportunidades. Y cada vez más. No es que estamos viendo cómo nos podemos vincular a Vaca Muerta: ya estamos vinculados, queremos consolidar estas vinculaciones”, afirmó. El funcionario sostuvo que el desafío es profundizar la presencia santafesina en una actividad que considera estratégica para el desarrollo económico de Argentina durante las próximas décadas.

Puccini explicó que la provincia cuenta con una estructura empresarial que trabaja desde hace años para incorporarse a las actividades vinculadas con los hidrocarburos. “Nosotros tenemos un clúster de empresas que llamamos la Mesa de Gas, Minería y Petróleo, que hace muchos años viene funcionando. Hay casi 450 empresas y cada vez que tenemos misiones como esta se suman muchas más”, detalló. Según indicó, las oportunidades abarcan rubros muy diversos, desde alimentos, salud y vestimenta hasta metalmecánica pesada, autopartes, módulos habitacionales y equipamiento para los trabajadores que se desempeñan en los yacimientos.

“Santa Fe está ahí, leyendo lo que está pasando en Vaca Muerta, y busca consolidar y ser ese puente entre los recursos estratégicos de esta Patagonia y el mercado global que está demandando”, señaló el ministro. En ese sentido, planteó que el desarrollo energético no debe interpretarse como un fenómeno limitado a Neuquén. “Yo creo que Argentina está viviendo un desarrollo económico, un desarrollo productivo desde lo que es el gas y el petróleo, interesante, que no es solo un beneficio para Neuquén, sino para Argentina en su conjunto”, remarcó. También consideró que la minería puede convertirse en otro motor de crecimiento para el país.

Uno de los ejemplos concretos que mencionó fue la reactivación del puerto de Villa Constitución para transportar arena destinada a la actividad petrolera. “Nosotros vamos a traer arena a Vaca Muerta desde Villa Constitución, un puerto que estaba inactivo desde hace 70 años”, explicó. Puccini precisó que, tras una licitación pública, se conformó una unión transitoria de empresas con participación de firmas de Neuquén, San Nicolás y Santa Fe. La compañía santafesina estará a cargo de la logística, mientras que las otras aportarán sus capacidades en el procesamiento y las tareas vinculadas con la operación. “Ahí se van a crear puestos de trabajo”, aseguró.

El funcionario también describió la variedad de productos que las empresas de la provincia pueden ofrecer. Como ejemplo, contó que visitó una firma que fabrica piezas plásticas utilizadas para cubrir las tuercas de las llantas de los equipamientos y otra que produce mechas para perforar durante la extracción de petróleo. “Santa Fe está mirando de punta a punta lo que está necesitando Neuquén”, sintetizó. A su entender, las oportunidades no se limitan a la perforación y explotación de los yacimientos: también incluyen el montaje de campamentos, la provisión de ropa, alimentos y servicios de salud, además de la construcción de hoteles, viviendas y parques industriales para acompañar el crecimiento de las ciudades.

En ese escenario, Puccini destacó que las empresas santafesinas pueden participar sin necesidad de trasladar toda su producción a la Patagonia. Para eso, consideró fundamental que las pymes identifiquen qué bienes y servicios demanda la actividad y establezcan vínculos comerciales con las firmas que ya operan en la región. “Yo, cuando recorro muchas empresas en Santa Fe, les pregunto qué producen y si pudieron vincularse con alguien que esté proveyendo en Vaca Muerta”, relató. Aclaró que también es posible ingresar a través de otras compañías santafesinas que ya abastecen al sector. “Se va dando un entramado que requiere la participación, la actitud, por supuesto, activa de nuestras pymes, que la están teniendo, las vinculaciones, el saber que solo no alcanza”, sostuvo. Y agregó: “Esta demanda, que hoy es cada vez mayor y va a ser mucho más, porque se va a dar en muchas provincias, requiere asociarse para poder abastecer todo esto”.

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El ministro reconoció que las oportunidades conviven con un contexto económico complejo y que muchas empresas deben adaptarse para sostener su actividad. Para describir ese proceso, utilizó el concepto de “remasterización” de las capacidades productivas. “Muchas de las empresas que históricamente le han ayudado al campo a desarrollarse, con mucha experiencia, mucha tecnología y mucha innovación, ahora están volcando todo ese conocimiento de muchos años a la minería, al gas y al petróleo”, explicó. Y aclaró: “No dejan de producir para el campo, sino que también se remasterizan y se reconvierten”. La intención es aprovechar conocimientos y tecnologías ya desarrollados para ingresar a nuevos mercados, sin abandonar necesariamente las actividades tradicionales.

En cuanto al acompañamiento estatal, Puccini identificó dos herramientas centrales: el financiamiento y la inversión en conocimiento. “En la provincia de Santa Fe firmamos convenios con ocho o nueve bancos públicos y privados. La provincia ayuda a que la tasa sea más accesible, más baja, para que puedan acceder al crédito, tanto para la inversión en esta reconversión que necesitan como para capital de trabajo”, explicó. La otra herramienta, añadió, es “la educación, el conocimiento, la ciencia y la tecnología que necesitan nuestras empresas para poder jugar en estas grandes ligas, incluso las más pequeñas”. En ese marco, precisó que la provincia destinó casi 8.000 millones de pesos a ciencia y tecnología durante los primeros 30 meses de gestión y destacó el trabajo conjunto con universidades, el INTI, el Conicet y los polos tecnológicos.

Puccini también adelantó que el Gobierno santafesino trabaja para adaptar la formación técnica a las necesidades que traerá la expansión energética. “Ya estamos pensando con el ministro de Educación cómo las escuelas técnicas de la provincia de Santa Fe empiezan a reconsiderar la currícula para entender las necesidades de esta industria y los profesionales que esta industria va a necesitar”, indicó. Además, mencionó el programa Impulsa, mediante el cual, según precisó, ya se capacitó a 5.000 trabajadores con la participación de las áreas provinciales de Educación, Trabajo y Desarrollo Productivo. El objetivo es preparar recursos humanos para los nuevos puestos laborales y fortalecer a las empresas que buscan incorporarse a la cadena de proveedores, incluso en otras provincias.

Finalmente, el ministro planteó que el crecimiento de Vaca Muerta debe traducirse en inversiones productivas, infraestructura y oportunidades para el conjunto de la economía argentina. “Que se encienda otro motor con el gas y el petróleo, además también la minería, que entren divisas, que después quiten las retenciones y que no dilapiden los recursos cuando entren”, reclamó. En esa línea, sostuvo que los dólares generados por las exportaciones deben destinarse a obras y desarrollo, y no agotarse en gastos que no generen capacidad productiva. “Que la Argentina use esas divisas, esos dólares que entren para generar infraestructura, para generar desarrollo. Creo que esa es, por lo menos, la Argentina que Santa Fe también está viendo en todo este desarrollo”, concluyó. También advirtió sobre las dificultades que atraviesan las pymes: “Tienen que también sobrevivir en este contexto; algunas están haciendo mucho esfuerzo, en un momento difícil, para seguir adelante”.

Entrevista de Hernán Funes.