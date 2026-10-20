Los Retratos de Bellusci vuelven a tocar después de más de 20 años en Córdoba

FOTO: Más de 20 años después, Los Retratos de Bellusci vuelven a tocar en Córdoba.

Después de más de dos décadas sin tocar juntos, Los Retratos de Bellusci vuelven a los escenarios con una formación que reúne a músicos y amigos unidos por una historia compartida. La presentación será el sábado 24 de octubre en Legrand, en Plaza de la Música, con entrada gratuita y reserva previa.

La idea de volver a reunirse comenzó hace aproximadamente un año, junto a Gustavo Bustos, el cantante de la banda, que vivía en Miami. Su lucha contra el alcoholismo y su posterior fallecimiento cambiaron el sentido de aquel proyecto inicial. El reencuentro se transformó así en un homenaje a su memoria, pero también en una oportunidad para celebrar la vida, la música y la amistad.

"Para mí, el motivo principal no es solamente el homenaje a Gustavo Bustos, sino el homenaje a nosotros, que todavía tenemos ganas, que estamos vivos y podemos seguir haciendo música", expresó uno de los integrantes.

• Una formación renovada, con la misma historia

La actual formación de Los Retratos de Bellusci está integrada por Agustín Araya en batería; José Palazzo en bajo; Gonzalo Viñas y Leo Barral en guitarras; y Fernando Ormeño en voz y armónica, quien asumirá el desafío de rendir homenaje a Bustos desde el escenario.

La sección de vientos cuenta con Dante Sexo Barítono, Fernanda y Sofía, además de Marcos Croce en saxo y teclado.

Más allá del recuerdo de su cantante, los músicos destacan el disfrute de volver a compartir el escenario. "Algo importantísimo es que admiramos a cada uno de los que está dentro de la banda. Nos divierte y nos gusta verlo tocar al otro", señalaron.

• Cómo asistir al show

El recital será el sábado 24 de octubre en Legrand, en Plaza de la Música, Córdoba. La entrada será gratuita, pero la capacidad es limitada y se requiere reserva previa mediante un mensaje privado a las redes sociales de la banda, indicando apellido y cantidad de personas.

La noche contará también con una banda invitada y será una oportunidad para reencontrarse con la música de Los Retratos de Bellusci, celebrar la amistad y mantener vivo el recuerdo de Gustavo Bustos.