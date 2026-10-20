Los Retratos de Bellusci vuelven a tocar después de más de 20 años en Córdoba
La presentación será el sábado 24 de octubre en Legrand, en Plaza de la Música, con entrada gratuita y reserva previa.
20/10/2026 | 11:50Redacción Cadena 3
FOTO: Más de 20 años después, Los Retratos de Bellusci vuelven a tocar en Córdoba.
Después de más de dos décadas sin tocar juntos, Los Retratos de Bellusci vuelven a los escenarios con una formación que reúne a músicos y amigos unidos por una historia compartida. La presentación será el sábado 24 de octubre en Legrand, en Plaza de la Música, con entrada gratuita y reserva previa.
La idea de volver a reunirse comenzó hace aproximadamente un año, junto a Gustavo Bustos, el cantante de la banda, que vivía en Miami. Su lucha contra el alcoholismo y su posterior fallecimiento cambiaron el sentido de aquel proyecto inicial. El reencuentro se transformó así en un homenaje a su memoria, pero también en una oportunidad para celebrar la vida, la música y la amistad.
"Para mí, el motivo principal no es solamente el homenaje a Gustavo Bustos, sino el homenaje a nosotros, que todavía tenemos ganas, que estamos vivos y podemos seguir haciendo música", expresó uno de los integrantes.
• Una formación renovada, con la misma historia
La actual formación de Los Retratos de Bellusci está integrada por Agustín Araya en batería; José Palazzo en bajo; Gonzalo Viñas y Leo Barral en guitarras; y Fernando Ormeño en voz y armónica, quien asumirá el desafío de rendir homenaje a Bustos desde el escenario.
La sección de vientos cuenta con Dante Sexo Barítono, Fernanda y Sofía, además de Marcos Croce en saxo y teclado.
Más allá del recuerdo de su cantante, los músicos destacan el disfrute de volver a compartir el escenario. "Algo importantísimo es que admiramos a cada uno de los que está dentro de la banda. Nos divierte y nos gusta verlo tocar al otro", señalaron.
• Cómo asistir al show
El recital será el sábado 24 de octubre en Legrand, en Plaza de la Música, Córdoba. La entrada será gratuita, pero la capacidad es limitada y se requiere reserva previa mediante un mensaje privado a las redes sociales de la banda, indicando apellido y cantidad de personas.
La noche contará también con una banda invitada y será una oportunidad para reencontrarse con la música de Los Retratos de Bellusci, celebrar la amistad y mantener vivo el recuerdo de Gustavo Bustos.
Lectura rápida
¿Qué evento se está anunciando? La vuelta a los escenarios de Los Retratos de Bellusci tras más de dos décadas.
¿Quiénes son los protagonistas del evento? Los músicos de Los Retratos de Bellusci y el homenaje a Gustavo Bustos.
¿Cuándo y dónde será la presentación? El sábado 24 de octubre en Legrand, en Plaza de la Música, Córdoba.
¿Cómo se puede asistir al show? La entrada es gratuita, pero se requiere reserva previa a través de las redes sociales de la banda.
¿Cuál es el objetivo del reencuentro? Celebrar la vida, la música y la amistad, además de rendir homenaje a Gustavo Bustos.