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Reino Unido despliega aviones Typhoon para proteger a Arabia Saudita de ataques hutíes

El primer ministro británico, Andy Burnham, autorizó el envío de aviones de combate y asesores militares para fortalecer la defensa saudí frente a la escalada de ataques del grupo hutí.

20/10/2026 | 13:04Redacción Cadena 3

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Reino Unido envía aviones de combate para defender a Arabia Saudita de ataques hutíes.

FOTO: Reino Unido envía aviones de combate para defender a Arabia Saudita de ataques hutíes.

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Buenos Aires, 20 octubre (NA) — Reino Unido ha decidido desplegar aviones de combate Typhoon de la Real Fuerza Aérea (RAF) para brindar protección a Arabia Saudita ante el incremento de ataques por parte de los hutíes, según reportes de la BBC confirmados por la Agencia Noticias Argentinas.

La misión defensiva ha sido autorizada por el primer ministro británico, Andy Burnham, y tiene como objetivo principal salvaguardar las ciudades e infraestructuras de Arabia Saudita de posibles ataques aéreos provenientes del grupo hutí, detalla el informe.

"Estas aeronaves operarán en un papel defensivo y no realizarán ataques ofensivos contra los hutíes", aseguró el ministro de Defensa británico, Wes Streeting, en un comunicado emitido recientemente.

Además del envío de aviones, Reino Unido también enviará asesores militares y una aeronave de transporte A400M de la RAF para facilitar el traslado de equipos de defensa en el territorio saudí, según la información proporcionada.

Lectura rápida

¿Qué está haciendo Reino Unido?
Reino Unido despliega aviones de combate Typhoon y asesores militares en Arabia Saudita.

¿Quién autorizó la misión?
El primer ministro británico, Andy Burnham, autorizó la misión defensiva.

¿Cuál es el propósito de la misión?
Proteger a Arabia Saudita de ataques aéreos del grupo hutí.

¿Qué tipo de aviones se envían?
Se enviarán aviones de combate Typhoon de la RAF.

¿Cómo se llevarán a cabo las operaciones?
Las aeronaves tendrán un rol defensivo y no realizarán ataques ofensivos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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