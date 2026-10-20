Reino Unido despliega aviones Typhoon para proteger a Arabia Saudita de ataques hutíes

FOTO: Reino Unido envía aviones de combate para defender a Arabia Saudita de ataques hutíes.

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Buenos Aires, 20 octubre (NA) — Reino Unido ha decidido desplegar aviones de combate Typhoon de la Real Fuerza Aérea (RAF) para brindar protección a Arabia Saudita ante el incremento de ataques por parte de los hutíes, según reportes de la BBC confirmados por la Agencia Noticias Argentinas.

La misión defensiva ha sido autorizada por el primer ministro británico, Andy Burnham, y tiene como objetivo principal salvaguardar las ciudades e infraestructuras de Arabia Saudita de posibles ataques aéreos provenientes del grupo hutí, detalla el informe.

"Estas aeronaves operarán en un papel defensivo y no realizarán ataques ofensivos contra los hutíes", aseguró el ministro de Defensa británico, Wes Streeting, en un comunicado emitido recientemente.

Además del envío de aviones, Reino Unido también enviará asesores militares y una aeronave de transporte A400M de la RAF para facilitar el traslado de equipos de defensa en el territorio saudí, según la información proporcionada.