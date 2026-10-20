Falleció Antonio Grimau, el actor que cautivó en Sandro de América

Buenos Aires, 20 octubre (NA) -- El mundo del espectáculo despide al actor Antonio Grimau, destacado por su extensa trayectoria en cine, teatro y televisión, quien falleció a los 82 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores mediante un comunicado en redes sociales.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el actor estaba internado desde hacía unos días. Aunque todavía no se conocieron las causas de su muerte.

Su primer acercamiento al escenario ocurrió a la corta edad de 16 años, luego de presentarse a una convocatoria para integrar un elenco teatral en el teatro Charles Chaplin de Almagro. Desde entonces, Grimau cosechó una extensa carrera como galán de telenovelas.

Su gran salto a la fama fue en el rol de Tony Valle en la exitosa telenovela argentina Dos a quererse junto a Fernanda Mistral, bajo la dirección de Alberto Migré. Además, participó en la mítica película La Mary, con Susana Giménez y Carlos Monzón.

Con una marcada huella en la cultura argentina, el actor formó parte de recordadas producciones televisivas como: Soy gitano, Padre Coraje, Sin código, Hombres de honor, Se dice amor, Algo habrán hecho por la historia argentina, Mujeres asesinas, Mujeres de nadie, Todos contra Juan, Vidas robadas, Herencia de amor, Valientes, Herederos de una venganza, Historias de corazón, Solamente vos, Cuentos de identidad y Puerta 7.

En cine, participó de Buenas noches, Buenos Aires, La Mary, Rolando Rivas, taxista, El amor infiel, Proceso a la infamia, Los orilleros, La obertura, Una mariposa en la noche, De cara al cielo, …Y mañana serán hombres, Ritmo a todo color, El hombre de arena, Los insomnes, Los corruptores, Tres alegres fugitivos y Deliciosamente peligrosa.

En paralelo, consolidó una sólida carrera teatral transitando desde los clásicos hasta éxitos rotundos de cartelera como Rotos de amor.

Sandro, el papel que marcó su carrera artística

Uno de los papeles más recordados y uno de los grandes desafíos de su carrera fue el de interpretar al cantante Roberto Sánchez en su etapa adulta en la miniserie biográfica Sandro de América, dirigida por Adrián Caetano.

Según confesó en declaraciones a la prensa, la propuesta de encarnar al ídolo lo tomó por sorpresa, ya que no contaba con el parecido físico. Tras una charla con el director, Grimau aceptó el desafío de comprender la profundidad emocional del artista y transmitirla en pantalla.

Su interpretación trajo sus frutos y resultó galardonado con el Premio Martín Fierro como Mejor Protagonista por su labor en la ficción.