FOTO: Clima hostil para Boca: hinchas de Vasco lanzaron pirotecnia en su hotel en Río

Buenos Aires, 20 octubre (NA) – El ambiente en el hotel donde se hospeda Boca Juniors en Brasil se tornó tenso en la antesala del partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. Durante las primeras horas de este martes, un grupo de simpatizantes de Vasco da Gama se congregó en las cercanías del alojamiento del equipo argentino y comenzó a lanzar fuegos artificiales para dificultar el descanso de los jugadores y del cuerpo técnico.

Esta táctica, comúnmente utilizada en partidos internacionales en Brasil, busca desestabilizar a los equipos visitantes. La acción se prolongó durante la madrugada, encendiendo las alarmas de la seguridad del contingente argentino a pocas horas de que se lleve a cabo el encuentro.

Boca Juniors intentará revertir la serie en el icónico estadio Maracaná, donde se espera la presencia de más de 70.000 hinchas locales y cerca de 4.000 seguidores xeneizes, luego de que la Justicia brasileña aprobara el aforo solicitado por el club argentino.

Para avanzar a la final, algo que no logra desde 2005, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena tendrán que romper una racha negativa en Brasil, donde no consiguen una victoria desde el 2 de diciembre de 2020, cuando vencieron a Internacional de Porto Alegre por 1-0 en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Desde ese encuentro, han transcurrido 11 partidos sin triunfos, aunque el equipo argentino logró sellar su pase a esta instancia tras empatar contra São Paulo en el Morumbí durante los cuartos de final de la actual edición del torneo.