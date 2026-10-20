El cuerpo hallado en Villa Gobernador Gálvez es de uno de los pescadores desaparecidos en Beltrán

El hombre, de 35 años, fue reconocido por sus familiares en el Instituto Médico Legal mediante prendas de vestir y fotografías digitales. Había desaparecido el jueves tras el vuelco de una lancha en el río Paraná.

El cuerpo había sido encontrado el lunes por la noche en la zona de avenida La Ribera y Nogués, en Villa Gobernador Gálvez. Según el parte oficial, fue ingresado al Instituto Médico Legal como un hombre sin identificar, procedente del kilómetro 411, margen derecha del río Paraná.

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Debido al avanzado estado de descomposición, los familiares realizaron el reconocimiento a través de las prendas de vestir y fotografías digitales exhibidas por el personal del Instituto Médico Legal.

Stegelman era vecino de San Lorenzo y compañero de trabajo de Héctor Flores y Gustavo Muñoz en la planta de Vicentín, ubicada en Ricardone. Los tres permanecen vinculados a la búsqueda iniciada tras el vuelco de la embarcación.

El accidente ocurrió el jueves por la noche, cuando los cuatro hombres regresaban de una salida de pesca frente a Fray Luis Beltrán. La lancha dio una vuelta de campana por causas que se investigan y sus ocupantes cayeron al agua. El único sobreviviente fue Rolando “Rogelio” Cabrera, de 61 años, quien logró mantenerse a flote aferrado a un bidón plástico hasta alcanzar la costa en San Lorenzo.

La búsqueda continúa para dar con los otros dos pescadores desaparecidos. En la causa interviene el fiscal Piazza Iglesias, de la Fiscalía de Homicidio Culposo.