El cuerpo hallado en Villa Gobernador Gálvez es de uno de los pescadores desaparecidos en Beltrán
El Instituto Médico Legal confirmó este martes la identidad del hombre encontrado el lunes por la noche en la zona de avenida La Ribera y Nogués, en VGG.
20/10/2026 | 12:54Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Búsqueda de Prefectura Naval en el Río Paraná.
El hombre, de 35 años, fue reconocido por sus familiares en el Instituto Médico Legal mediante prendas de vestir y fotografías digitales. Había desaparecido el jueves tras el vuelco de una lancha en el río Paraná.
El cuerpo había sido encontrado el lunes por la noche en la zona de avenida La Ribera y Nogués, en Villa Gobernador Gálvez. Según el parte oficial, fue ingresado al Instituto Médico Legal como un hombre sin identificar, procedente del kilómetro 411, margen derecha del río Paraná.
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Debido al avanzado estado de descomposición, los familiares realizaron el reconocimiento a través de las prendas de vestir y fotografías digitales exhibidas por el personal del Instituto Médico Legal.
Stegelman era vecino de San Lorenzo y compañero de trabajo de Héctor Flores y Gustavo Muñoz en la planta de Vicentín, ubicada en Ricardone. Los tres permanecen vinculados a la búsqueda iniciada tras el vuelco de la embarcación.
El accidente ocurrió el jueves por la noche, cuando los cuatro hombres regresaban de una salida de pesca frente a Fray Luis Beltrán. La lancha dio una vuelta de campana por causas que se investigan y sus ocupantes cayeron al agua. El único sobreviviente fue Rolando “Rogelio” Cabrera, de 61 años, quien logró mantenerse a flote aferrado a un bidón plástico hasta alcanzar la costa en San Lorenzo.
La búsqueda continúa para dar con los otros dos pescadores desaparecidos. En la causa interviene el fiscal Piazza Iglesias, de la Fiscalía de Homicidio Culposo.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió el lunes por la noche? El hallazgo de un cuerpo en Villa Gobernador Gálvez, relacionado con un vuelco de lancha.
¿Quién fue encontrado? Uno de los hombres buscados desde el jueves tras el accidente.
¿Cuándo comenzó el procedimiento? Cerca de las 21.30, tras un aviso al 911 sobre una posible persona ahogándose.
¿Dónde fue el accidente? Frente a Fray Luis Beltrán, donde una lancha dio una vuelta de campana.
¿Por qué se investiga el caso? Por las circunstancias que llevaron al vuelco de la lancha y la desaparición de dos pescadores.