Sosa, tras la derrota de Vasco ante Boca: “Paredes hizo el gol pero no tuvo mucha incidencia”

El mediocampista argentino de Vasco da Gama y exfutbolista de Racing, Santiago Sosa, minimizó la incidencia de Leandro Paredes en la victoria por 3 a 1 de Boca Juniors sobre el conjunto carioca, resultado que significó la eliminación del equipo brasileño y el avance del "Xeneize" a la final de la Copa Sudamericana.

Pese a que Paredes anotó el tercer gol del encuentro, el volante de 27 años restó importancia a la influencia del campeón del mundo en el desarrollo del partido: "No creo que haya tenido mucha incidencia. Tuvo el gol, tiene buena pegada. Fue un error nuestro que lo dejamos venir mucho. No hicimos un buen partido y por eso fue que nos tocó perder", afirmó al evaluar la actuación del exjugador de Roma y PSG.

Sosa, quien tuvo un paso por las divisiones inferiores y el primer equipo de River Plate bajo la dirección de Marcelo Gallardo, así como una experiencia en la MLS con Atlanta United, reconoció las deficiencias tácticas de Vasco da Gama ante las propuestas futbolísticas del rival.

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El mediocampista indicó que conocían de antemano la estrategia del equipo argentino, pero no lograron contrarrestarla: "Sabíamos lo que era Boca. Ya lo habíamos visto la semana anterior y sabíamos cómo jugaba, su juego de contragolpe. Justamente fue donde fallamos".

Finalmente, el futbolista expresó su descontento por el desempeño del equipo en la primera parte y por haber dejado pasar la oportunidad de llegar a la definición continental. "El primer tiempo fue para el olvido. No podemos jugar así un partido de copa en estas instancias. Con mucha bronca por el partido, cómo jugamos y por sobre todo que regalamos un tiempo", concluyó Sosa tras consumarse la eliminación.