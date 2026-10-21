Sosa, tras la derrota de Vasco ante Boca: “Paredes hizo el gol pero no tuvo mucha incidencia”
El mediocampista argentino de Vasco reflexionó sobre la eliminación del equipo brasileño tras la derrota 3-1 ante Boca, donde destacó que no realizaron un buen partido y dejaron venir al rival.
FOTO: Santiago Sosa, mediocampista argentino de Vasco.
El mediocampista argentino de Vasco da Gama y exfutbolista de Racing, Santiago Sosa, minimizó la incidencia de Leandro Paredes en la victoria por 3 a 1 de Boca Juniors sobre el conjunto carioca, resultado que significó la eliminación del equipo brasileño y el avance del "Xeneize" a la final de la Copa Sudamericana.
Pese a que Paredes anotó el tercer gol del encuentro, el volante de 27 años restó importancia a la influencia del campeón del mundo en el desarrollo del partido: "No creo que haya tenido mucha incidencia. Tuvo el gol, tiene buena pegada. Fue un error nuestro que lo dejamos venir mucho. No hicimos un buen partido y por eso fue que nos tocó perder", afirmó al evaluar la actuación del exjugador de Roma y PSG.
Sosa, quien tuvo un paso por las divisiones inferiores y el primer equipo de River Plate bajo la dirección de Marcelo Gallardo, así como una experiencia en la MLS con Atlanta United, reconoció las deficiencias tácticas de Vasco da Gama ante las propuestas futbolísticas del rival.
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El “Xeneize” se impuso con tantos de Di Lollo, Merentiel y uno sobre el final de Leandro Paredes, para dar vuelta la serie que lo tenía 0-1. Ahora espera por Mineiro o City Torque, en Barranquilla.
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El mediocampista indicó que conocían de antemano la estrategia del equipo argentino, pero no lograron contrarrestarla: "Sabíamos lo que era Boca. Ya lo habíamos visto la semana anterior y sabíamos cómo jugaba, su juego de contragolpe. Justamente fue donde fallamos".
Finalmente, el futbolista expresó su descontento por el desempeño del equipo en la primera parte y por haber dejado pasar la oportunidad de llegar a la definición continental. "El primer tiempo fue para el olvido. No podemos jugar así un partido de copa en estas instancias. Con mucha bronca por el partido, cómo jugamos y por sobre todo que regalamos un tiempo", concluyó Sosa tras consumarse la eliminación.
Lectura rápida
¿Qué dijo Sosa sobre Paredes?
Minimizó su impacto, afirmando que no tuvo mucha incidencia en el juego.
¿Qué resultado se dio en el partido?
Boca Juniors ganó 3-1 a Vasco da Gama, eliminando al equipo brasileño.
¿Cuál fue la opinión de Sosa sobre el rendimiento del equipo?
Expresó su frustración por el mal desempeño en la primera mitad y por desperdiciar oportunidades.
¿Qué conocían de Boca?
Sabían de su juego de contragolpe, pero no lograron neutralizarlo.
¿Cuál fue el contexto de la derrota?
La eliminación significó que Boca avanzara a la final de la Copa Sudamericana.
[Fuente: Noticias Argentinas]