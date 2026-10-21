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El descenso de la Primera Nacional al rojo vivo con cuatro nombres pesados

Quilmes, Patronato, Chacarita y Nueva Chcago están separados por tres puntos con nueve en juego. Todo puede pasar. El detalle.

21/10/2026 | 16:29Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Chacarita y Chicago... Qué final

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Infartante es la definición para decidir los tres descensos que faltan de la Primera Nacional con dos fechas por jugarse.

Este fin de semana se disputará la 35ª fecha del certamen, que ya vio descender a Guemes de Santiago del Estero, que en consecución de puntos es el peor equipo de los 36.

En la zona B es donde falta conocer al otro equipo y de los cuatro que pelean por no quedar penúltimo tienen nombre pesado en la categoría, y tres fueron campeones en Primera División.

Chicago y Chacarita tienen 36 puntos; Patronato 37 y Quilmes 39.

El reglamento indica que, ante igualdad en puntos para definir descensos, se deberá jugar un partido desempate, sin importar la diferencia de goles, los goles a favor y los partidos entre sí.

En este grupo, el descenso se definirá en la última fecha y como viene la mano podría estar entre el “Torito” y el “Funebrero”, que cualmente se enfrentan en el cierre del torneo en San Martín.

QUÉ LES QUEDA

Chicago: vs San Martín de San Juan (L), el lunes a las 13

Vs Chacarita (V)

Chacarita: vs Temperley (V); el domingo a las 16

Vs Chicago (L)

Patronato: vs Agropecuario (L), el sábado a las 16

Vs Atlético de Rafaela (V)

Quilmes: vs San Martín de Tucumán (L), el sábado a las 16

Vs Gimnasia y Tiro (V)

* ¿Puede haber descenso este fin de semana? No

* ¿Puede salvarse Quilmes? , en caso de no perder ante San Martín y que Chicago y/ o Chacarita pierdan su partido.

* ¿Puede salvarse Patronato? , en caso de victoria sobre Agropecuario y derrota de Chicago o Chacarita.

* ¿Puede haber doble empate en puntos?

* ¿Puede haber un triple empate en puntos? . Podrían terminar con 37 los últimos tres equipos de la tabla si Patronato pierde los dos, Chicago y Chacarita suman uno de seis

También podrían empatar en 38 si Patronato suma uno de seis; Chicago y Chacarita empatan los dos partidos

* ¿Puede haber un empate entre cuatro? . Quilmes debería perder los dos partidos; Patronato empatar los dos; Chacarita y Chicago ganar uno y caer en el otro. Así, todos terminarían en 39.

Informe de Gabriel Rodríguez

Lectura rápida

¿Qué se define en la Primera Nacional? Se definen los tres descensos que faltan con dos fechas por jugarse.

¿Quiénes son los equipos en riesgo de descenso? Chicago, Chacarita, Patronato y Quilmes están en riesgo de descenso.

¿Cuándo se disputará la próxima fecha? La 35ª fecha se disputará este fin de semana.

¿Dónde se enfrentan Chicago y Chacarita? Se enfrentarán en San Martín en la última fecha del torneo.

¿Por qué se realizarían partidos desempate? Se realizarían si hay igualdad en puntos para definir los descensos, sin importar la diferencia de goles.

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