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El Como logró una victoria histórica ante el Manchester United en la Champions League

El equipo italiano, con Nicolás Paz como figura, se posiciona quinto en la fase regular del torneo con seis puntos en tres encuentros.

21/10/2026 | 16:39Redacción Cadena 3

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Nicolás Paz festeja su segundo gol ante el Manchester United.

FOTO: Nicolás Paz festeja su segundo gol ante el Manchester United.

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Buenos Aires, 21 de octubre (NA) – El Como de Italia logró un triunfo histórico al vencer 4 a 1 al Manchester United en lo que representa su primera participación en la UEFA Champions League, correspondiente a la tercera fecha del torneo europeo.

En este partido, el volante argentino Nicolás Paz destacó al marcar dos goles: el primero a los dos minutos del primer tiempo y el segundo a los 12 del segundo. Además, Anastasios Douvikas anotó a los 14 del complemento y Jacobo Ramón a los 31, mientras que el único gol del equipo inglés fue de Joshua Zirkzee, quien descontó en tiempo de descuento.

Con este resultado, el Como se sitúa en el quinto lugar de la fase regular de la copa, acumulando seis puntos, a la espera de que concluyan los demás partidos de la jornada. Por su parte, el Manchester United se encuentra en el decimonoveno puesto con solo tres unidades, lo que lo deja en una posición complicada en su camino hacia los 16avos de final.

En otros partidos destacados, el Bayern Múnich de Alemania se enfrenta al Arsenal de Inglaterra, y el Real Madrid recibe al Red Bull Leipzig de Alemania.

El primer tanto del encuentro fue obra de Nicolás Paz, quien, apenas iniciando el partido, recibió el balón en el costado derecho del área rival y, con un preciso zurdazo, lo colocó en el ángulo derecho del arco defendido por Senne Lammens.

Ya en la segunda mitad, a los cuatro minutos, Paz condujo un avance y realizó un pase filtrado para que Douvikas definiera frente al arquero, estableciendo así el 2-0. El tercer gol llegó a los 12 minutos, cuando Paz aprovechó un error defensivo y, con calma, remató para marcar el 3-0.

Finalmente, el cuarto gol fue anotado por Jacobo Ramón con un cabezazo, mientras que Zirkzee logró descontar en el último minuto, culminando el partido con un 4-1 a favor del Como.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en el partido?
El Como venció 4-1 al Manchester United en su primera participación en la Champions League.

¿Quién fue el jugador destacado?
Nicolás Paz se destacó al marcar dos goles durante el encuentro.

¿Cuándo se jugó el partido?
El partido se llevó a cabo el 21 de octubre de 2026.

¿Dónde se realizó el encuentro?
El encuentro se disputó en Italia.

¿Cuál es la posición del Como en la Champions?
El Como ocupa el quinto lugar en la fase regular, con seis puntos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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