La ONU advierte sobre un inminente fenómeno El Niño de intensidad inusitada

Buenos Aires, 21 de octubre (NA) -- Las Naciones Unidas han hecho un llamado este miércoles para tomar acciones preventivas ante el fenómeno climático El Niño, que podría alcanzar una intensidad sin precedentes, superando las escalas de seguimiento con un aumento de 3,8 grados sobre la media.

"Hoy lanzamos un llamado conjunto para una acción urgente y coordinada (...) No podemos evitar El Niño, pero sí podemos mitigar muchas de sus consecuencias más graves", afirmó en Ginebra la secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Celeste Saulo.

Junto a Tom Fletcher, jefe de operaciones humanitarias de la ONU, la meteoróloga argentina destacó la necesidad de prepararse ante el aumento de temperaturas que afectará gran parte del planeta, generando riesgos de sequías e inundaciones.

Fletcher describió este episodio de El Niño como un fenómeno colosal y una verdadera fuerza destructiva, que impactará severamente en América Latina, África oriental y austral, Asia y la región del Pacífico. Alertó sobre posibles consecuencias humanitarias significativas.

"Esto generará choques económicos (...) y exacerbará conflictos, desplazamientos y migraciones", advirtió, instando a una movilización total y a una respuesta internacional coordinada.

Se ha movilizado más de 50 millones de dólares a través del fondo de intervención de emergencia de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (Ocha) para apoyar a once países en la primera línea, entre ellos Chad, El Salvador, Etiopía, Somalia y Sudán del Sur.

Fletcher también instó a gobiernos, bancos de desarrollo y entidades financieras a asegurar financiamiento antes de que ocurran los daños. Resaltó la urgencia de recursos para Somalia, Etiopía y Kenia antes de las lluvias, y para el sur de África, que necesita semillas y ganado antes de los períodos de siembra.

Intensidad "sin precedentes"

La OMM advierte que el fenómeno actual de El Niño podría ser de una intensidad sin precedentes, superando las escalas habituales de medición. Saulo indicó que alcanzará su máxima intensidad hacia finales de 2026, con repercusiones que se sentirán mucho más allá de esa fecha.

El fenómeno de El Niño es un evento natural que se presenta cada dos a siete años. En este caso, las temperaturas de la superficie del mar en el centro y este del Pacífico ecuatorial se calientan desde la primavera, provocando alteraciones en los vientos y las precipitaciones a nivel global.

Según la última evaluación de la OMM, se prevé que la temperatura del mar en el Pacífico sea 3,8 °C superior a la media entre noviembre y enero. Saulo destacó que nunca se había registrado un aumento de 3,8 en el pasado, y que episodios anteriores de El Niño intensos habían alcanzado cifras cercanas a 3, lo que ya había tenido repercusiones significativas.

Sin embargo, en esta ocasión, se está superando los registros y estadísticas habituales, lo que genera preocupación en la comunidad científica.

La OMM subraya que la intensidad de un episodio de El Niño no es el único factor que determina la gravedad de sus consecuencias en distintas regiones, ya que los efectos pueden depender de otros factores climáticos, especialmente las condiciones en los océanos Índico y Atlántico.