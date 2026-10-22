Milei arremete contra Pedro Sánchez: lo tilda de "ladrón" y lo asocia con el kirchnerismo

Buenos Aires, 22 de octubre (NA) -- El presidente Javier Milei volvió a señalar a su homólogo español, Pedro Sánchez, como un "ladrón", denunciando su supuesta interferencia en el sistema judicial y reafirmando su compromiso de luchar contra el socialismo en España. "Yo voy a morir con las botas puestas", declaró Milei durante una entrevista con el periodista Fernando González, de El Observador, en Madrid, donde continuaron los enfrentamientos entre el mandatario argentino y el Gobierno español.

Al ser consultado sobre las próximas elecciones en España, Milei comparó a Sánchez con el kirchnerismo, afirmando: "Pedro Sánchez no es más que un kirchnerista con las restricciones de la Unión Europea. Y eso es malo para todos".

El Presidente argentino continuó su crítica, acusando a Sánchez de corrupción y de tratar de influir en el funcionamiento del Poder Judicial. "De hecho, Sánchez es un ladrón, tiene cientos de causas de corrupción y está todo el día tratando de interferir en la Justicia, por justamente los problemas que tiene, los problemas que tiene con su mujer", enfatizó.

Además, Milei describió a Sánchez como un "liberticida" y criticó su forma de gobernar, sugiriendo que tiene características de un líder autoritario. "La forma en la cual gobierna, controla el Congreso y controla el Poder Judicial, tiene todas las características de un líder autoritario", manifestó.

El mandatario argentino defendió su intervención en el debate político español, rechazando la idea de que sus comentarios tengan motivaciones electorales. "Yo no hago estas cosas por cálculo político, por rédito político, yo no estoy en esa miseria", afirmó.

En su discurso, Milei subrayó la necesidad de combatir las ideas socialistas en cualquier nación, argumentando que existe una coordinación internacional entre las distintas variantes de esta corriente. "Las cosas que hace Pedro Sánchez en España son las mismas aberraciones que hicieron los Kirchner en Argentina", añadió.

Asimismo, respondió a quienes sugieren que sus declaraciones podrían favorecer al Partido Socialista Obrero Español (PSOE): "Bueno, entonces que lo festejen. De vuelta, que digan lo que quieran, a mí me parecen intrascendentes", subrayó.

Durante la entrevista, Milei también abordó un intercambio con una periodista española, a quien cuestionó por el contenido de sus preguntas. "No, no tuve ningún altercado. Ella me preguntó, yo le contesté, y como no le gustó lo que le contesté, dice que no me gustó lo que me preguntó", aclaró.

El Presidente defendió su derecho a responder de manera contundente ante preguntas que considere ideológicamente sesgadas. "Si vos me hacés una pregunta estúpida, te lo voy a decir", afirmó.

Milei advirtió que España se encuentra en un momento crucial, alertando sobre el riesgo de un avance político similar al kirchnerismo argentino o al chavismo venezolano. "Yo creo que España está frente a un momento bisagra que merece tener una defensa de las ideas de la libertad", concluyó.

En el cierre de la entrevista, Milei rechazó cambiar su discurso ante las críticas y cuestionó la sensibilidad de los sectores socialistas. "Lo que pasa es que mucha gente de cristal, a los socialistas les contestás y enseguida se ofenden", finalizó.