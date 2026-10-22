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Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy jueves 22 de octubre.

El sorteo número 5500 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó hoy jueves 22 de octubre a las 12:00, destacando el número 7967 en la cabeza, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Mordida)".

22/10/2026 | 12:10Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 5500 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo hoy jueves 22 de octubre a las 12:00, destacando el número a la cabeza 7967, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Mordida).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 7967
2° 2746
3° 1745
4° 1487
5° 5069
6° 1226
7° 8524
8° 9281
9° 1101
10° 6456
11° 2851
12° 7026
13° 2378
14° 3697
15° 2749
16° 1474
17° 5622
18° 7053
19° 4306
20° 2106

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5500 de la Quiniela la primera de la mañana.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 22 de octubre a las 12:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 7967, interpretado como "A primera (Mordida)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se puede consultar el resultado?
Los resultados están disponibles en la página de Cadena 3.

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