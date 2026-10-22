Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy jueves 22 de octubre.

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El número de sorteo 5500 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo hoy jueves 22 de octubre a las 12:00, destacando el número a la cabeza 7967, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Mordida).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 7967

2° 2746

3° 1745

4° 1487

5° 5069

6° 1226

7° 8524

8° 9281

9° 1101

10° 6456

11° 2851

12° 7026

13° 2378

14° 3697

15° 2749

16° 1474

17° 5622

18° 7053

19° 4306

20° 2106