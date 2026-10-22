En vivo

Noche y Día

Nora Covassi

Argentina

En vivo

Noche y Día

Nora Covassi

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Desarticulan una banda narco en Florencio Varela: escondían drogas en un oso de peluche

La policía realizó 27 allanamientos en Buenos Aires, resultando en 11 detenidos y nueve aprehendidos, con drogas y dinero ocultos en un oso de peluche y debajo de una bañera.

22/10/2026 | 12:00Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Desarticulan una banda narco en Florencio Varela: escondían drogas en un oso de peluche

FOTO: Desarticulan una banda narco en Florencio Varela: escondían drogas en un oso de peluche

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 22 de octubre (NA) – Una gran organización dedicada al tráfico de drogas en el barrio Santa Rosa, en el partido de Florencio Varela, fue desmantelada tras la ejecución de 27 allanamientos que culminaron con 11 personas detenidas y nueve aprehendidas.

La investigación comenzó el 21 de septiembre de 2026, llevada a cabo por la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales, que realizó tareas de inteligencia criminal, vigilancias y seguimientos para confirmar la existencia de una organización dedicada a la venta de drogas al menudeo en el barrio Santa Rosa (Las Casitas). Este grupo contaba con un circuito de suministro que se originaba en la localidad de Bosques, también en Florencio Varela.

Según información de la agencia Noticias Argentinas, mediante el análisis de las actividades de la organización se logró identificar a los miembros de la estructura, definir sus roles y ubicar los domicilios utilizados para el abastecimiento, acopio, fraccionamiento y distribución de las drogas. Las operaciones se realizaban tanto en puntos de venta fijos como en modalidades dinámicas, conocidas como "pasamanos".

En este contexto, se identificó a Víctor Galván Condori, alias "El Peruano", como el principal proveedor y referente de la organización desarticulada.

Con la información recabada, se llevaron a cabo 27 allanamientos, donde intervinieron más de 800 efectivos policiales de distintas unidades, lo que permitió garantizar una cobertura territorial amplia y asegurar la seguridad del personal involucrado, además de coordinar las medidas judiciales.

Durante el operativo que resultó en la detención de Condori, se encontraron grandes cantidades de drogas escondidas debajo de una bañera en su dormitorio y dinero en efectivo oculto dentro de un oso de peluche. Estas técnicas de ocultamiento estaban destinadas a dificultar la localización de elementos relacionados con la actividad delictiva.

El resultado de los operativos incluyó dos mujeres y nueve hombres detenidos, además de otros nueve aprehendidos. Se secuestraron cinco mil dosis de cocaína, 200 dosis de marihuana, dos revólveres sin pedido de impedimento, 22 teléfonos celulares, una computadora, $12 millones, 15 mil dólares, 1.600 euros, una cuchara con residuos, una balanza de precisión, 19 envoltorios de nylon y cuatro vehículos de alta gama.

La causa está bajo la responsabilidad de la UFIJ Nº1 Descentralizada de Florencio Varela, a cargo de Darío Provisionato; la Ayudantía Fiscal, liderada por Leonardo Vali; y el Juzgado de Garantías Nº6, bajo la supervisión de Adrián Villar, del Departamento Judicial de Quilmes.

Las autoridades indicaron que "el resultado obtenido es un avance significativo en el esclarecimiento de los hechos investigados, afectando puntos de abastecimiento, acopio y comercialización de sustancias estupefacientes, lo que permite seguir investigando las responsabilidades individuales y posibles ramificaciones de la organización".

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Florencio Varela?
Una organización narco fue desarticulada tras 27 allanamientos.

¿Quiénes fueron detenidos?
Se arrestaron a 11 personas y se aprehendieron a otras nueve.

¿Qué se encontró en los operativos?
Se hallaron drogas, dinero en efectivo y armas.

¿Quién es el principal sospechoso?
Víctor Galván Condori, alias "El Peruano".

¿Cómo se llevó a cabo la investigación?
Con tareas de inteligencia criminal y vigilancia por parte de la policía.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf