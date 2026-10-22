FOTO: Desarticulan una banda narco en Florencio Varela: escondían drogas en un oso de peluche

Buenos Aires, 22 de octubre (NA) – Una gran organización dedicada al tráfico de drogas en el barrio Santa Rosa, en el partido de Florencio Varela, fue desmantelada tras la ejecución de 27 allanamientos que culminaron con 11 personas detenidas y nueve aprehendidas.

La investigación comenzó el 21 de septiembre de 2026, llevada a cabo por la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales, que realizó tareas de inteligencia criminal, vigilancias y seguimientos para confirmar la existencia de una organización dedicada a la venta de drogas al menudeo en el barrio Santa Rosa (Las Casitas). Este grupo contaba con un circuito de suministro que se originaba en la localidad de Bosques, también en Florencio Varela.

Según información de la agencia Noticias Argentinas, mediante el análisis de las actividades de la organización se logró identificar a los miembros de la estructura, definir sus roles y ubicar los domicilios utilizados para el abastecimiento, acopio, fraccionamiento y distribución de las drogas. Las operaciones se realizaban tanto en puntos de venta fijos como en modalidades dinámicas, conocidas como "pasamanos".

En este contexto, se identificó a Víctor Galván Condori, alias "El Peruano", como el principal proveedor y referente de la organización desarticulada.

Con la información recabada, se llevaron a cabo 27 allanamientos, donde intervinieron más de 800 efectivos policiales de distintas unidades, lo que permitió garantizar una cobertura territorial amplia y asegurar la seguridad del personal involucrado, además de coordinar las medidas judiciales.

Durante el operativo que resultó en la detención de Condori, se encontraron grandes cantidades de drogas escondidas debajo de una bañera en su dormitorio y dinero en efectivo oculto dentro de un oso de peluche. Estas técnicas de ocultamiento estaban destinadas a dificultar la localización de elementos relacionados con la actividad delictiva.

El resultado de los operativos incluyó dos mujeres y nueve hombres detenidos, además de otros nueve aprehendidos. Se secuestraron cinco mil dosis de cocaína, 200 dosis de marihuana, dos revólveres sin pedido de impedimento, 22 teléfonos celulares, una computadora, $12 millones, 15 mil dólares, 1.600 euros, una cuchara con residuos, una balanza de precisión, 19 envoltorios de nylon y cuatro vehículos de alta gama.

La causa está bajo la responsabilidad de la UFIJ Nº1 Descentralizada de Florencio Varela, a cargo de Darío Provisionato; la Ayudantía Fiscal, liderada por Leonardo Vali; y el Juzgado de Garantías Nº6, bajo la supervisión de Adrián Villar, del Departamento Judicial de Quilmes.

Las autoridades indicaron que "el resultado obtenido es un avance significativo en el esclarecimiento de los hechos investigados, afectando puntos de abastecimiento, acopio y comercialización de sustancias estupefacientes, lo que permite seguir investigando las responsabilidades individuales y posibles ramificaciones de la organización".