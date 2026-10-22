Messi en Oviedo: "Rompió el protocolo y se acercó a la gente a firmar camisetas y brazos"
El futbolista argentino participó de la ceremonia en Oviedo y sorprendió al público al acercarse a las personas que aguardaban su llegada. El periodista Pablo Acebo contó los detalles en Cadena 3 Rosario.
22/10/2026 | 12:42Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Lionel Messi firmando camisetas en España.
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Juntos Rosario
Lionel Messi recibió en Oviedo, España, el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, en una ceremonia que generó una fuerte movilización de público y periodistas. Desde la ciudad española, el periodista Pablo Acebo, de Radio COPE y colaborador de Cadena 3 Rosario, contó en Juntos cómo fue la llegada del futbolista.
"Salió acompañado de las gaitas, que es un instrumento muy típico de Asturias y en Oviedo, con el sonido de las gaitas de fondo posando frente al Hotel de la Reconquista, que es una estampa tremendamente tradicional de estos premios", relató Acebo sobre la recepción a Messi.
El periodista destacó además la reacción del público y la presencia de argentinos que viajaron para verlo. "Rompió el protocolo porque nadie esperábamos que Leo Messi caminara unos pasos y se dirigiera a las prácticamente dos mil personas que había esperándole", contó. Según relató, había personas con camisetas de Boca y River que habían recorrido kilómetros para encontrarse con el futbolista.
"Se acercó a la gente a firmar camisetas de Argentina, a firmar brazos incluso de gente que no se va a lavar en bastante tiempo", describió Acebo sobre el momento que generó mayor entusiasmo entre los presentes.
El periodista también se refirió a la posibilidad de que Messi vuelva a Barcelona para un partido homenaje. "Es tal el cariño que le tiene la afición del Barça y España en general a Leo Messi, que yo creo que en cuanto se pueda hacer ese homenaje se va a hacer", afirmó, aunque señaló que la relación entre el futbolista y el presidente del club, Joan Laporta, actualmente es "un poco tensa y un poco fría".
Entrevista de Alberto Lotuf.
Lectura rápida
¿Quién recibió el premio en Oviedo?
Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes.
¿Qué instrumento musical estuvo presente en la ceremonia?
Las gaitas, un instrumento típico de Asturias.
¿Cuántas personas esperaban a Messi?
Aproximadamente dos mil personas aguardaban su llegada.
¿Qué hizo Messi que sorprendió al público?
Rompió el protocolo y se dirigió a la multitud, firmando camisetas y brazos.
¿Cuál es la situación actual entre Messi y el presidente del Barcelona?
La relación entre Messi y Joan Laporta es "un poco tensa y un poco fría".