Messi en Oviedo: "Rompió el protocolo y se acercó a la gente a firmar camisetas y brazos"

Lionel Messi recibió en Oviedo, España, el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, en una ceremonia que generó una fuerte movilización de público y periodistas. Desde la ciudad española, el periodista Pablo Acebo, de Radio COPE y colaborador de Cadena 3 Rosario, contó en Juntos cómo fue la llegada del futbolista.

"Salió acompañado de las gaitas, que es un instrumento muy típico de Asturias y en Oviedo, con el sonido de las gaitas de fondo posando frente al Hotel de la Reconquista, que es una estampa tremendamente tradicional de estos premios", relató Acebo sobre la recepción a Messi.

El periodista destacó además la reacción del público y la presencia de argentinos que viajaron para verlo. "Rompió el protocolo porque nadie esperábamos que Leo Messi caminara unos pasos y se dirigiera a las prácticamente dos mil personas que había esperándole", contó. Según relató, había personas con camisetas de Boca y River que habían recorrido kilómetros para encontrarse con el futbolista.

"Se acercó a la gente a firmar camisetas de Argentina, a firmar brazos incluso de gente que no se va a lavar en bastante tiempo", describió Acebo sobre el momento que generó mayor entusiasmo entre los presentes.

El periodista también se refirió a la posibilidad de que Messi vuelva a Barcelona para un partido homenaje. "Es tal el cariño que le tiene la afición del Barça y España en general a Leo Messi, que yo creo que en cuanto se pueda hacer ese homenaje se va a hacer", afirmó, aunque señaló que la relación entre el futbolista y el presidente del club, Joan Laporta, actualmente es "un poco tensa y un poco fría".

Entrevista de Alberto Lotuf.